Oğuzboylu tek

9 koşulu Ankara’da üçüncü ayaktaki Oğuzboylu’yu birinciliğe yakın görüyorum. Altılının beşinci ayağına fazla at yazmanızı öneriyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Son koşusunu beğendiğim Dothraki favorim. Pericles ile Baba Çağlar da ihmale gelmez. Bu üç safkandan sonra Ivor ve Belanus diyorum.

2.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının maiden koşusunda sıralamam Delioğlan, Fırat Baba, Atik Yıldız ve Şah Hanım şeklinde.

3.AYAK: Oğuzboylu’yu uygun grupta birinciliğe yakın görüyorum. Akyaka ile Kadhan rakipleridir.

4.AYAK: Kocaalp, Regardless ve Yavuzum arasındaki mücadele bence birinciyi belirler.

5.AYAK: Grubun istikrarlı safkanlarından Baba Hancı favorim. Bitcoin ve El Nino da bu grupta kesinlikle ihmale gelmez. Victor Wolles ve Hayalet Kız geliri olan safkanlar.

6.AYAK: Denk güçlerin bu mücadelesinde son ikinciliği ile forma giydiğini gösteren Unzen’i başta tutuyorum. Tsarigrad ve Sabır Bey kuponların olmazsa olmazı. Silvertay ve Tuğalp de en ufak hatayı affetmezler. Sürpriz İnficar ile Oğlum Recep...



