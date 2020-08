Oh Joy şanslı

9 koşulu İzmir’de beşinci ayaktaki Oh Joy’u bir adım önde görüyorum. Altılının ikinci ve son ayaklarına fazla at yazmanızı öneriyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Grubun en istikrarlı safkanlarından Şerifağa’yı başta tutuyorum. Formunu sürdüren Pist Kralı da kesinlikle ihmale gelmez. Kapıdağ da rakiplerinin en ufak hatasını affetmez. Sürpriz Artist Emre ile Kuzen...

2.AYAK: Denk güçlerin bu mücadelesinde sıralamam Riviera, Sakeena, Forte Sarp, Golden Torch, Antepli Kayra, Wonderkid, Waltz Goes On ve Darkin şeklinde...

3.AYAK: Son iki koşusunda fırtına gibi esen Çatalkaya birinciliğin en güçlü adayıdır. Rakibi Akarca Khan olur düşüncesindeyim.

4.AYAK: Kara Mehmet formunu buldu. Ildırbeyi toparlandı. Bu ikiliden sonra Ateşin Kanatları ve Paramparça değerlendirilmeli. Sürpriz önerilerim Angeletta ve Gölcüklü...

5.AYAK: İşleri tatminkar olan Oh Joy’u bir adım önde görüyorum. My Clara, Asian San ve Gelinim İdil rakipleri...

6.AYAK: Son ikinciliğini beğendiğim Kürşatbaba’yı başta tutuyorum. Ahmin’in pistteki görünümü iyi ama yarışları beklentilerin altında. Bu kez kazanabilir. Pişkin Kız ile Son Emir bu grupta her zaman iş yaparlar. Geniş düşünenlere tavsiyelerim Zigetvar ile Yarissa...