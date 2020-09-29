Orhunkaan şanslı

8 koşulu Ankara’da dördüncü ayaktaki Orhunkaan’ı birinciliğe yakın görüyorum. Altılının beşinci ve altıncı ayaklarında sürpriz

gerçekleşebilir. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: İlk kez start alacak olan 3 Yaşlı Arap taylarının bu mücadelesinde Uçanbulut, Bizim Reis ve Yiğitbatuhan’a öncelikle şans tanıyorum. Kral Bakırca ve Cengizim geniş düşünenlere önerilerim.

2.AYAK: Şahin Han’ın bu yarışa iyi hazırlandığını duydum. Cavaradossi ile Maicon rakipleridir. Sürpriz Lualua...

3.AYAK: Northerk Sky kazanabileceği bir grup buldu. Populer City en yakın rakibidir. Bu ikiliden sonra Mandalorian, Pixy ve Eurasia değerlendirilebilir.

4.AYAK: Orhunkaan’ın son iki koşusu gayet güzeldi. Ben birinciliğe yakın görüyorum. Rakipleri Başrol, Kalagay ve Hedefigör.

5.AYAK: Az at koşmasına rağmen denk güçlerin mücadelesinde favoriyi bulmak oldukça zor. Bence kapatılacak bir ayak. Az at düşünürseniz Charlatan, Romolo ve Juno Moneto’yu yazın.

6.AYAK: Günün en zor yarışı. Benim sıralamam Boztepebeyi, Özbatu, Zübeyir, Fahrenheit, Doru Yiğit, Lord ve Özerdinç şeklinde...