Peri Lina tek

9 koşulu İstanbul yarışlarında dördüncü ayaktaki Peri Lina’nın yarışı kazanmasını bekliyorum. İlk üç ayakta sürpriz safkanlar gelebilir. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Daloğlu’nu uzun süredir takip ediyorum. Eli kulağında. Öncelikle değerlendirin. Gergin ile formunda ilerlemeler olan Şahin Tepesi yakın rakipleridir. Montego, Mavra ve Taçsız Kral yarışta geliri olan safkanlar.

2.AYAK: Son yarışını ölçü almadığım Rey favorim. Kind Of Grey’in iyi koşmasını bekliyorum. Semerkant bu grupta ihmale gelmez. Big Farrier, Maicon ve Hill Head yarışta şanslı gördüğüm diğer safkanlardır.

3.AYAK: Kenobi’yi başta tutmakla birlikte Always Perfect, İrem Su, Wild Ocean ve Bayezıd da kuponlarda bulunmalı derim.

4.AYAK: Peri Lina’nın bu gruba üstünlük sağlamasını bekliyorum. En yakın rakibi Mis Helin’dir.

5.AYAK: Candanbey, Tutanda ve Kışmasalı öncelikle şans tadığım safkanlar. Çivici ve Sungurlu daha sonraki ihtimaller.

6.AYAK: Huma Sultan dört koşusunda bir üçüncülük, üst üste de üç ikincilik elde etti. Bu kez kazanmasını bekliyorum. En yakın rakibi Laetita’dır. Strike Me ve Bush Dancer geniş kuponlarda düşünülebilir.