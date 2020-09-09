MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDiğer Haberleri Peri Lina tek

9 koşulu İstanbul yarışlarında dördüncü ayaktaki Peri Lina’nın yarışı kazanmasını bekliyorum. İlk üç ayakta sürpriz safkanlar gelebilir. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Daloğlu’nu uzun süredir takip ediyorum. Eli kulağında. Öncelikle değerlendirin. Gergin ile formunda ilerlemeler olan Şahin Tepesi yakın rakipleridir. Montego, Mavra ve Taçsız Kral yarışta geliri olan safkanlar.
2.AYAK: Son yarışını ölçü almadığım Rey favorim. Kind Of Grey’in iyi koşmasını bekliyorum. Semerkant bu grupta ihmale gelmez. Big Farrier, Maicon ve Hill Head yarışta şanslı gördüğüm diğer safkanlardır.
3.AYAK: Kenobi’yi başta tutmakla birlikte Always Perfect, İrem Su, Wild Ocean ve Bayezıd da kuponlarda bulunmalı derim.
4.AYAK: Peri Lina’nın bu gruba üstünlük sağlamasını bekliyorum. En yakın rakibi Mis Helin’dir.
5.AYAK: Candanbey, Tutanda ve Kışmasalı öncelikle şans tadığım safkanlar. Çivici ve Sungurlu daha sonraki ihtimaller.
6.AYAK: Huma Sultan dört koşusunda bir üçüncülük, üst üste de üç ikincilik elde etti. Bu kez kazanmasını bekliyorum. En yakın rakibi Laetita’dır. Strike Me ve Bush Dancer geniş kuponlarda düşünülebilir.

Peri Lina tek
Peri Lina tek

 

Afşın Yakuboğlu
Afşın Yakuboğlu
ayakuboglu@milliyet.com.tr
Yazarın Diğer Yazıları