8 koşulu İstanbul programında altılı ganyanda iki safkan ön plana çıkıyorlar. Dördüncü ayaktaki Lasting Memory ve son ayaktaki Polar Star bir adım öndeler. Bu iki safkanı tek bırakarak altılımın çatısını oluşturacağım. İlk iki ayak ise zorlu gözüküyor, buralara fazla at yazmakta yarar var görüşündeyim. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Birbirine denk güçlerin bu mücadelesinde favoriyi bulmak oldukça zor. Mümkün olduğu kadar fazla at yazın, gerekirse kapatın. Benim önceliklerim Uçan Naz, Şekersultan, Signora, Prenses Montana ve Turbonun Gülü...

2.AYAK: Bir diğer zor yarış. Winner Gets It All ilk yarışında fazla sıkılmadı. Bu kez daha hazır. Raul ve Ball Of Love en yakın rakipleri. Bu üçlüden sonra Hoçvanlı, Bay Mete ve Speedy Rock’ı değerlendirebilirsiniz...

3.AYAK: Delibinnur’un bu yarışa iyi hazırlandığını duydum. Romanolur için de grup müsait. Bu ikiliden sonra Kırım Kartalı, Canseklavi, Duman ve Spartaküs diyorum...

4.AYAK: Son dört yarışından zaferle ayrılan Lasting Memory birinciliklerine bir yenisini daha ekleyebilir. Rakibi Megaladon...

5.AYAK: Aynişan, Bidanem ve Gökçe Hatun kuponlarda bulunmalı. Aydankız ile Gurbet ateşi sürpriz...

6.AYAK: Son yarışını ölçü almadığım Polar Star birinciliğin en güçlü adayıdır. En yakın rakibi Vivaldi Storm’dur...