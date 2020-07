10 koşulu İzmir’de beşinci ayaktaki Prenses Beso’yu rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Altılının ikinci ayağı ile son ayağında sürpriz gerçekleşebilir. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Formunu sürdüren Dorian uygun grupta birinciliğin en güçlü adayıdır. Antepli Kayra ile son koşusunu beğendiğim Rhythm Of Power en yakın rakipleridir. Sakeena sürpriz yapabilir...

2.AYAK: Birbirine denk güçlerin bu mücadelesinde Mystical Victory, Fearless Flame, Tame My Heart, Winters Love, Bahariko ve American’a şans tanıyorum.

3.AYAK: Turkish Legend çok formda. Biricilikte oldukça şanslı. Rakipleri Emperor Sion ile Gölcüklü olur düşüncesindeyim...

4.AYAK: Son ikinciliğini beğendiğim Bedwulf, bu grupta her zaman iş yapabilecek olan Aksakallı ve iyi durumunu koruyan Star Foce ayırt edilmeden kuponlara yazılmalı. Bu üçlüden sonra Princess Di ve Headman değerlendirilmeli...

5.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 3 yaşlı İngiliz taylarına ait bu koşuda Prenses Beso’yu bir adım önde görüyorum. Rakibi ilk startında fazla sıkılmayan Zucchini olur düşüncesindeyim. Azrastar sürpriz...

6.AYAK: Öncelikle Turbocu ve Benligül diyorum. Daha sonra ise Tamerşah, Artisemre ile Benli Sultan’ı tavsiye ediyorum...