9 koşulu Bursa’da ilk ayaktaki Prens Göksu’yu birinciliğe yakın görüyorum. Altılının üçüncü ve son ayaklarına fazla at yazmakta yarar var düşüncesindeyim. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum.

1.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 2 yaşlı İngilizlerin bu mücadelesinde son iki koşusundan ikincilik çıkaran Prenses Göksu’nun galip çıkmasını bekliyorum. Rakibi Misk ile Menzoda olur.

2.AYAK: Karabayırlı’nın son koşusunu ölçü almayın, birincilikte oldukça şanslıdır. Heroes, Unknown Love ve Always Luck rakipleridir.

3.AYAK: Dostbağı üç yarışında iki birincilik, bir ikincilik elde etti. Bu kez de oldukça şanslıdır. Formunu bulan Eminadam ve çok başarılı yarışlar çıkaran Köyağası Demir rakipleridir. Mezre ve Baydiyar geniş kuponlarda bulunmalı. Sürpriz Muzobaba...

4.AYAK: Angel Of Love, Glitzy, Maça Kızı ve Vector mücadelesi bence birinciyi belirleyecektir.

5.AYAK: Obrada uygun rakipler yanında ilk şansa sahiptir. Hasanefe ve Es Mescalero en ufak hatasını affetmezler.

6.AYAK: Az safkan koşuyor ama zor bir yarış gibi duruyor. Benim sıralamam Team Master, Kızıl Yağız, Brave Prince, Coşku ve Criminal şeklinde...