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9 koşulu İstanbul’da beşinci ayaktaki Prior’u birinciliğe yakın görüyorum. Altılının ikinci, üçüncü ve son ayaklarında sürpriz gerçekleşebilir. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Selkut’un bu yarışa iyi hazırlandığını duydum, birinciliğin en güçlü adayıdır. Yetim Ali en yakın rakibidir. Daha geniş düşünenler Onurluefe ile Ertemiz’i değerlendirsin...

2.AYAK: Kubalı, Ciğerdelen ve Atardamar kesinlikle kuponlarda olmalı. Bu üçlüden sonra Fırtınakasım, Beyovası ve Fotokızı’nı düşünebilirsiniz.

3.AYAK: My Billionaire için gurup uygun. Uludaz’ın son koşusu gayet başarılıydı, ihmale gelmez. Jedi ve Bayezıd rakipleri. Sürpriz Tipitip ile Beyond Redemption...

4.AYAK: İlk kez start alacak olan 2 yaşlı İngilizlerin bu mücadelesinde Blonde One ve Unique Bella favorilerim. Özellikle Unique Bella’ya dikkat çekmek isterim. Fearless Lady ve Sorayya geliri olan taylar.

5.AYAK: Prior uygun grupta oldukça şanslı. Moorland ve Maja Moja rakipleri.

6.AYAK: Bir çok safkanın kazanma şansının olduğu bir yarış... Ben öncelikle Kızıloğlum, Kazanlı, Nakış, Cankatan ve Muzobaba diyorum. Büyükkale, Denizalp, Gurbetçi ve Buzkralı daha sonraki ihtimaller.

Prior’a uygun grup

Afşın Yakuboğlu
Afşın Yakuboğlu
ayakuboglu@milliyet.com.tr
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