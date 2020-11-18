Prior’a uygun grup

9 koşulu İstanbul’da beşinci ayaktaki Prior’u birinciliğe yakın görüyorum. Altılının ikinci, üçüncü ve son ayaklarında sürpriz gerçekleşebilir. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Selkut’un bu yarışa iyi hazırlandığını duydum, birinciliğin en güçlü adayıdır. Yetim Ali en yakın rakibidir. Daha geniş düşünenler Onurluefe ile Ertemiz’i değerlendirsin...

2.AYAK: Kubalı, Ciğerdelen ve Atardamar kesinlikle kuponlarda olmalı. Bu üçlüden sonra Fırtınakasım, Beyovası ve Fotokızı’nı düşünebilirsiniz.

3.AYAK: My Billionaire için gurup uygun. Uludaz’ın son koşusu gayet başarılıydı, ihmale gelmez. Jedi ve Bayezıd rakipleri. Sürpriz Tipitip ile Beyond Redemption...

4.AYAK: İlk kez start alacak olan 2 yaşlı İngilizlerin bu mücadelesinde Blonde One ve Unique Bella favorilerim. Özellikle Unique Bella’ya dikkat çekmek isterim. Fearless Lady ve Sorayya geliri olan taylar.

5.AYAK: Prior uygun grupta oldukça şanslı. Moorland ve Maja Moja rakipleri.

6.AYAK: Bir çok safkanın kazanma şansının olduğu bir yarış... Ben öncelikle Kızıloğlum, Kazanlı, Nakış, Cankatan ve Muzobaba diyorum. Büyükkale, Denizalp, Gurbetçi ve Buzkralı daha sonraki ihtimaller.