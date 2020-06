Yarışların başlamasıyla birlikte bombalar art arda patlamaya, altılılar da iyi paralar vermeye başladı. Bunun nedeni yarışlara verilen arada bazı atların tam olarak hazırlanamaması... İstanbul diğer illere göre daha istikrarlı gözüküyor, çünkü Veliefendi’de kalan safkanların büyük bölümü idmanlarını eksiksiz yaptı.

Herkese bol şanslı bir gün diliyor, bugünkü Bursa analizime geçiyorum.

1.AYAK: Dumrul ile Asil Yumruk altılılarda olması gereken safkanlar. Berkercan’ı bu ikiliden sonra tutuyorum. Tanırkardeşler sürpriz...

2.AYAK: Günün en zor yarışı. Öncelikle Stronger, Pachinko, Barış, Share Together, Monaco ve Grand Hope değerlendirilmeli. Yahyahan, Baba Muzo, Strongest Warrior, Green Gift, Cevhere, Aranankan ve Drummer geliri olan safkanlar...

3.AYAK: Queen Of Proti’nin bu yarışa iyi hazırlandığını duydum. Bence ikiliyi bozmaz. Kızım Azra ve Elfidam istikrarlı safkanlar. En ufak hatayı affetmezler...

4.AYAK: Perfect Runner, Can Dadaş ve Arkansas Soul mücadelesi bence birinciyi belirler.

5.AYAK: Our Pride altıncı olduğu ilk yarışının ardından güzel bir birincilik yaptı. Tuncay Pelen’in hazırladığı Petrocelli ile birlikte değerlendirilmeli.

6.AYAK: İkinci ayaktan sonra sürpriz kokan bir yarışta altılının son ayağı... Tamerşah, Ova Beyi, My Cem, Kuzen, Galiçya önceliklerim. Süerdem, Akasya Çiçeği ve Sermanur daha sonraki tavsiyelerim.