9 koşulu İstanbul’da üçüncü ayaktaki Queen Of Proti’yi birinciliğe yakın görüyorum. İlk ve son ayaklarda sürpriz gerçekleşebilir. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum:

1.AYAK: Günün en zor yarışı. Kapatmakta fayda var. Az atla bu ayağı geçmek isteyenler Doğu Prensi, Yarış Beyi, Myskic Star ve Kuababa’yı değerlendirsinler.

2.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 3 yaşlı Arapların bu maiden koşusunda dört yarışından üç ikincilik çıkaran Alevsaçan ilk şansı tanıdığım safkan. Yeterli yarış pişkinliğine sahip Karbatur en yakın rakibidir. Atik Yıldız, Silvent River ve Dalyanım daha sonraki ihtimallerdir.

3.AYAK: Son koşusunu beğendiğim Queen Of Proti formunu sürdürüyor. Bu grupta oldukça şanslı. Beklenen en zorlu rakibi.

4.AYAK: Taykut ve Babaismail arasındaki mücadele bence birinciyi belirler.

5.AYAK: Buz Kralı’nın eli kulağında... Seri ikinciliğinin ardından bu kez kazanabilir. İlk startında göz dolduran Kadimhan rakibidir. Küçük Joker, Civan Pehlivanı ve Oğlum Mehmet geliri olan taylardır.

6.AYAK: İlk ayakla birlikte zorlu geçmesini beklediğim bu yarışta sırasıyla Uçan Çelik, Çılgın Ejder, Zor Zaman, Şaşkın, Delibinnur ve Yeşilgözlüırmak’a şans tanıyorum.