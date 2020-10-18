9 koşulu İstanbul’da dördüncü ayaktaki Real Runner’ı tek tutuyorum. Birinci ve beşinci ayaklara fazla at yazmanızı öneririm. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Zorlu bir yarış olacak. Çok atın kazanma şansı var. Az atla geçmeyi düşünürseniz Juno, Miss Perfect, Saetta ve Big Name’yi öneririm.

2.AYAK: Başarılı yarışlar çıkaran ancak bir türlü kazanamayan Düşlem bu kez finişi önde geçebilir. Başta tutuyorum. Ulubaş ile Taçser de kesinlikle ihmale gelmezler. Sürpriz Sanberk ile Ateşbibi.

3.AYAK: Jac Sparrow, Uludaz ve Bayezıd kuponlarda bulunması gereken isimlerdir.

4.AYAK: Grubun en formda ismi Real Runner’a birincilikte oldukça şans tanıyorum. Anadolu Aslanı ile Ice Breaker rakipleridir.

5.AYAK: İlk kez start alacak olan bu tayların mücadelesinden sürpriz çıkabilir. Real Petek, Tongos, Hep Birinci, Sea Captain, Laleonnia ve Piccola geliri olan taylardır.

6.AYAK: Kar Kız ile İllüzyon rakiplerine zoranla daha ön plana çıkıyorlar. Bu ikiliden sonra Mandalorian...





