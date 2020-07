Riviera formunu buldu

İzmir’de bugün 10 koşulu ve zorlu bir yarış programı var. Altılı ganyanın ikinci ayağındaki Riviera’nın iyi koşmasını bekliyorum. Dördüncü ayakta Erzincan, son ayakta Kayalarlı dikkat etmeniz gerektiğini düşündüğüm safkanlar.

Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Önceliklerim KızıLhan, Pilevneli, Karamıh, Goben ve Efeberk... Ancak bu koşuda tüm atların kazanma şansı var. Çok at yazın ya da kapatın.

2.AYAK: Son koşusunu beğendiğim Riviera’yı bir adım önde görüyorum. Rakipleri Firdes Tay ile She Is My Baby. Sürpriz Derin Damla...

3.AYAK: Son birinciliği ile düzeldiğini gösteren Benligül’ü başta tutuyorum. Kuzen genellikle ön sıralarda. Turbocu, Cangözü ve Gülüşlü bu iki safkandan sonra değerlendirilmeli. Sürpriz önerilerim Cabbarreis ile ağır kilolu Biceroğlu...

4.AYAK: Erzincan’ın bu yarışa iyi hazırlandığını duydum. İlk kez start alacak olmasına rağmen dikkat edin. Yeksira ve Yeğenim Toprak rakipleri...

5.AYAK: Son koşusunu ölçü almadığım Dream Soldier favorim. Düzelen Gölcüklü rakibi. Yahyahan ve Galvatron yarıştaki iddialı diğer safkanlar. Helbent ve Al Uqsur geniş düşünenlere tavsiyelerim...

6.AYAK: Kayayarlı ekip arkadaşlarımın önerdiği sürpriz bir isim. Atanerhan bu grupta her zaman iş yapar. Formda Babürbey kilodan etkilenmezse bu gruba üstünlük sağlayabilir. Marmarabeyi ve Ateşadası sürpriz...