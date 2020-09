10 koşulu Ankara yarışlarında dördüncü ayaktaki Royal Avsar’ı birinciliğe yakın görüyorum. Özellikle ikinci ve son ayaklara fazla at yazmanızı öneririm. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum.

1.AYAK: Pexuss idman pistinde iyi gözüküyor ancak yarışlarda bekleneni veremiyor. Bu kez iyi koşacağına inanıyorum. Rakibi önce Turbocu sonra Aslansütü olur düşüncesindeyim.

2.AYAK: Günün en zor yarışlarından biri. Hiç yarış kazanmamış 2 yaşlı İngiliz dişilerine ait bu maiden koşuda Angel of Lucky, Brokoli ve Hollywood Girl ilk şans tanıdığım safkanlar. Holy Princess ve Shannara da kuponlarla olması gereken isimler. Sürpriz Unique Spirit, Watch The Storm ve Feodora...

3.AYAK: Boztepebeyi’ni başta tutmakla birlikte Başpehlivan, Ustura, Nasuhunoğlu ve Golden King’in de kazanma şansları olduğunu düşünüyorum.

4.AYAK: Son beş koşusunun üçünü kazanan Royal Avsar’ın yine iyi koşmasını bekliyorum. En ciddi rakibi El Nino’dur.

5.AYAK: Cömertoğlu, Ceceli ve Prenses Derya arasındaki mücadele bence birinciyi belirler...

6.AYAK: Üst üste iki ikincilik kazanan Last Madness, ilk startında göz dolduran Winner Legendary, yeterli yarış pişkinliğine sahip Moonlight Sonata, son yarışını ölçü almadığım Mandal Orian geliri olan safkanlar. Sürpriz Pixxy...