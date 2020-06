Saetta şanslı

İstanbul’da bu kez 9 koşulu bir program var. Ben dördüncü ayakta start alacak olan Saetta’yı tek bırakıp altılımın çatısını oluşturacağım. İkinci ayakta sürpriz arayın derim. Bugünkü altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma gelince:

1.AYAK: Cascada grubun en istikrarlı safkanlarından... Beykoz’un iki yarışı da tatminkar. Sun Time, Mister Policeman ve Legend Of Love geliri olan safkanlar...

2.AYAK: Günün en zor yarışı. Eküriler başta olmak üzere Selçuklubeyi, Kırım Ay, Elmasınkızı, Güldürgüldür, Singapur, Daloğlu ve Budunalp kuponlara yazılabilir...

3.AYAK: Önde yakalanmazsa Cheri Cheri Lady çıktığı gibi bitirebilir. Aynı stile sahip Iskra da şanslıdır. Bu iki safkan birbirini temizlerse Peri Lina gelebilir. Bu üçlüden sonra The Last Romance...

4.AYAK: Seatte ile Lady Of Parthenia rakiplerinden biraz daha farklılar. Ancak ben Seatte’yi bir adım önde görüyorum. Sürprizlerin adamı Gökhan Kocakaya’nın bindiği Big Name geniş düşünenlere önereceğim isim...

5.AYAK: İlk startında beşinci olan Karacakayalı favorim. Daha iyi duruma gelen Başparmak kesinlikle ihmale gelmez. İlk yarışında pistteki durumunu yarışına yansıtamayan Muzobaba, Kaizberk yavrusu Gökçestar koşudaki şanslı isimler...

6.AYAK: 1.27.45’lik bir dereceye sahip Holigan ile bu yarışa iyi hazırlandığını duyduğum Arifço başta tutulması gereken safkanlar. Arte ile Büyükatlı rakipleridir. Sarrafşah ile Kurdele en ufak hatayı affetmezler...