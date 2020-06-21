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HaberlerYazarlar Saetta şanslı

İstanbul’da bu kez 9 koşulu bir program var. Ben dördüncü ayakta start alacak olan Saetta’yı tek bırakıp altılımın çatısını oluşturacağım. İkinci ayakta sürpriz arayın derim. Bugünkü altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma gelince:
1.AYAK: Cascada grubun en istikrarlı safkanlarından... Beykoz’un iki yarışı da tatminkar. Sun Time, Mister Policeman ve Legend Of Love geliri olan safkanlar...
2.AYAK: Günün en zor yarışı. Eküriler başta olmak üzere Selçuklubeyi, Kırım Ay, Elmasınkızı, Güldürgüldür, Singapur, Daloğlu ve Budunalp kuponlara yazılabilir...
3.AYAK: Önde yakalanmazsa Cheri Cheri Lady çıktığı gibi bitirebilir. Aynı stile sahip Iskra da şanslıdır. Bu iki safkan birbirini temizlerse Peri Lina gelebilir. Bu üçlüden sonra The Last Romance...
4.AYAK: Seatte ile Lady Of Parthenia rakiplerinden biraz daha farklılar. Ancak ben Seatte’yi bir adım önde görüyorum. Sürprizlerin adamı Gökhan Kocakaya’nın bindiği Big Name geniş düşünenlere önereceğim isim...
5.AYAK: İlk startında beşinci olan Karacakayalı favorim. Daha iyi duruma gelen Başparmak kesinlikle ihmale gelmez. İlk yarışında pistteki durumunu yarışına yansıtamayan Muzobaba, Kaizberk yavrusu Gökçestar koşudaki şanslı isimler...
6.AYAK: 1.27.45’lik bir dereceye sahip Holigan ile bu yarışa iyi hazırlandığını duyduğum Arifço başta tutulması gereken safkanlar. Arte ile Büyükatlı rakipleridir. Sarrafşah ile Kurdele en ufak hatayı affetmezler...

Saetta şanslı

Saetta şanslı
Saetta şanslı

Afşın Yakuboğlu
Afşın Yakuboğlu
ayakuboglu@milliyet.com.tr
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