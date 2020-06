Samsun şanslı

Bugünkü İstanbul yarışlarında üçüncü ayaktaki Samsun ve beşinci ayaktaki Kings Man şanslı gördüğüm isimler. Altılınızın çatısını bu safkanlarla kurabilirsiniz. Ben Samsun’u biraz daha öne çıkardım. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum:

1.AYAK: 2.03.37’lik performansı bu grubu geçmeye yeterli olabilecek Curtaralo, üç ay önce koştuğu son yarışını kazanmıştı. Formu da gayet iyi, başta tutuyorum. Big Brown etkili jokeyi Hışman Çizik ile yarışa ağırlığını koyacaktır. Katma Değer’in iyi hazırlandığını duydum, ihmale gelmez... Victory Is Ours ve Grashof daha sonraki ihtimaller.

2.AYAK: Ağır kilosuna rağmen öncelikle istikrarlı koşuları ile dikkat çeken Hazar Denizi diyorum. Yarışlarında bekleneni veremeyen ancak ekip arkadaşlarımın pisteki durumunu beğendiği Bu kuponlarda bulunmalı. Bir Ömür, Yurtyapan, Laz Oğlum Alsancaklı yarışa her an ağırlığını koyabilecek isimler..

3.AYAK: Cüneyt Çalıcıoğlu’nun Samsun’u işlerinde tatminkar. Rakiplerinden daha hazır gözüküyor. İlk startına rağmen iyi koşacağına inanıyorum. Rakipleri Kaizberk yavrusu Hasret Köprüsü ile Zazu..

4.AYAK: Hawking ve Ulan Bator ayırt edilmeden kuponlara yazılmalı. Bu ikiliden sonra Rhythm Divine... Sürpriz Klaus..

5.AYAK: Kings Man bu gruba ağır basıyor. Ya tek ya da Çakalınoğlu ve Quante Volte...

6.AYAK: Son dört yarışından üçünü kazanan La Quarde, yarışların başlamasıyla ne kadar formda olduğunu gösteren Gökhan Kocakaya’nın bindiği Aragona, son ikinciliğini beğendiğim Treacherous ve talebadan düşmeyen Bonus öncelikle önereceğim safkanlar. Gypsy Girl ve Only For Love sürpriz...