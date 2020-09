Bu hafta sonu at yarışları camiasının sevilen isimlerinden Osman Ekinci’yi kaybettik. Osman kardeşimle yaklaşık 35 yıllık bir dostluğumuz vardı. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin... Kardeşi değerli dostum Behçet Ekinci’ye de sabırlar diliyorum. Türkiye Jokey Kulübü Basın Bürosu çalışanlarından Erdem Vurgun kardeşim de babası Yaşar Vurgun’u kaybetti. Vurgun ailesine de başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Yarışlarla ilgili yorumlarıma gelince: 9 koşulu Bursa yarışlarında sürpriz bir safkanı tek bırakıp altılımın çatısını oluşturacağım. Bu sürpriz tekim ilk startında fazla zorlanmayan ve yedincilikte kalan beşinci ayaktaki Sarı Mermi... Bu kez yarışa iyi hazırlandı, maidene veda edebilir. Rakip isterseniz, son koşusu bir önceki koşusundan daha iyi olan Fire Victory ile pistteki görünümü iyi olan Just Unique’yi değerlendirin... Eğer riskli görüp Sarı Mermi’yi tek bırakmazsanız, dördüncü ayaktaki Bidanem ile Gurbet Ateşi’nden birini tercih edin... Benim fikrimi sorarsanız Bidanem daha ağır basıyor. İlk üç ayağa ise fazla at yazmakta yarar var düşüncesindeyim. Özelllikle üçüncü ayakta sürpriz kollayın. Herkese bol şanslı ve kazançlı bir gün diliyorum.