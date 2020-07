11 koşulu İstanbul’da dördüncü ayaktaki Secret Lover ile beşinci ayaktaki Ulubaş birinciliğe yakın isimler. İkinci ayak sürprize müsait bir yarış gibi gözüküyor. Birinci ve son ayaklara da dikkat edin. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Quenn Lily bu ayakta fazla tutulmuyor. Ancak bu yarışa iyi hazırlandığını duydum, o nedenle de bu rakipler yanında ilk at olarak verdim. Son yarışını ölçü almadığım The Last Squad, istikrarlı koşuları ile dikkat çeken Gypsy Girl rakipleridir. Bu safkanlardan sonra Selen Kızım, Aragona ve Çakırın Kızı değerlendirilmeli...

2.AYAK: Hiç yarış kazanmamış üç yaşlı İngilizlerin bu mücadelesinde favoriyi bulmak oldukça zor. Mystic Star, Pine Apple ve Neslinaz öncelikle düşünülmesi gereken taylar. Ancak çok at yazın ve gerekirse kapatın.

3.AYAK: Eyüpşah’ın koşuları pek tatminkar değil ama pisteki durumu gayet iyi. Aly Wins kilo avantajından yararlanmaya çalışacak. Rampage, Molto Bene ve Doğa Kanunu geliri olan safkanlar. Karataşlı Kasalina sürpriz.

4.AYAK: Secret Lover bir adım önde. Sert rakibi Magnum Opus...

5.AYAK: Ulubaş uygun bir grup buldu. Birinciliğin en güçlü adayıdır. Rakibi Taçser olur düşüncesindeyim. Daha geniş düşünenler Ateşbibi ile Gökçe Hatun’u değerlendirsin...

6.AYAK: Nexia, Via Veneto, El Kızı, Fantastic Angel ve Meliha Hanım sırasıyla şanslı gördüğüm isimler. Sürpriz Bianca Capello ve Final Battle...