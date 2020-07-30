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HaberlerYazarlar Sedat Ağa şanslı

10 koşulu İzmir’de üçüncü ayaktaki Sedat Ağa’yı birinciliğe yakın görüyorum. Altılının ikinci ve son ayakları sürprize müsait gözüküyor. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:
1.AYAK: Cheerleader’ın son koşusu güzeldi, grubun en formda safkanı. Birinciliğin en güçlü adayıdır. Julianna en sert rakibidir. Bu ikiliden sonra Galvatron’a şans tanıyorum.
2.AYAK: Denk güçlerin bu mücadelesinde son ikinciliği ile düzeldiğini gösteren Kuğugüzeli’ni başta tutuyorum. Ateşadası bu grupta her zaman iş yapar. Allıyarim, Fatihingülü kuponlarda bulunmalı. Duygu Seli ve Livadi sürpriz önerilerim.
3.AYAK: Sedat Ağa’nın bu yarışta iyi koşmasını bekliyorum. En yakın rakibi Abrakadabra olur düşüncesindeyim...
4.AYAK: Casa Grande, Premium Mover ve King Plato arasındaki mücadele bence birinciyi belirler.
5.AYAK: İlk startında 5. kalan ardından güzel bir ikincilik elde eden Bayılabayıla ilerleyen formuyla şanslıdır. Son Mansül ve Yiğitoğlum rakipleridir. Sürpriz Usulca...
6.AYAK: Son yarışını ölçü almadığım Ildırlı bu kez iyi koşacaktır. Duşanbe ve Kiyaset için grup çok uygun. Bu üç safkandan sonra sırasıyla Mehmetzade, Bay Uçan, Rüzgar Fırtınası ve Takiefe’yi tavsiye ederim.

Sedat Ağa şanslı

Sedat Ağa şanslı
Sedat Ağa şanslı

Afşın Yakuboğlu
Afşın Yakuboğlu
ayakuboglu@milliyet.com.tr
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