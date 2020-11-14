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HaberlerYazarlar Şef Sultan!

9 koşulu Ankara yarışlarında üçüncü ayaktaki Şef Sultan’ı bir adım önde görüyorum. Altılının ilk, beşinci ve son ayaklarında sürpriz gerçekleşebilir, dikkat!
1.AYAK: Son yarışını ölçü almadığım Skyline’ı başta tutuyorum. Grubun en formda ismi Mandalorian en yakın rakibidir. Bu ikiliden sonra Nitrox, Sailor Kingdom ile Efelerin Efesi’ni değerlendirin.
2.AYAK: Hawking ile Ulan Bator arasındaki mücadele bence birinciyi belirler.
3.AYAK: 3 Yaşlı Arapların bu maiden koşusunda biraz ele avuca gelen safkan Şef Sultan gibi gözüküyor. Bence rakiplerine oranla bir adım önde. Yanına at düşünürseniz Kral Bakırca ile Delioğlan’ı değerlendirdin.
4.AYAK: Hızlı Ahmet, Bosna Hersek ve Gülhatmi kesinlikle ayırt edilmeden kuponlara yazılmalı.
5.AYAK: Long Runner her zaman iddialıdır. Son yarışında geçildi ama burayı kazanmaması için bir neden yok. Finesse, Mister Görkem, Zafer Ateşi, Uğurbey ve Kuzey Kafkaslı da geliri olan safkanlar.
6.AYAK: Son yarışını kazanan Sürgüntay bir kez daha finişi önde geçebilir. Karamustafa ile Yeltay rakipleridir. Balalayka ve Batman Aslanı kuponlarda bulunmalı derim.

Şef Sultan

Şef Sultan
Şef Sultan

Afşın Yakuboğlu
Afşın Yakuboğlu
ayakuboglu@milliyet.com.tr
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