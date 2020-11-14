9 koşulu Ankara yarışlarında üçüncü ayaktaki Şef Sultan’ı bir adım önde görüyorum. Altılının ilk, beşinci ve son ayaklarında sürpriz gerçekleşebilir, dikkat!

1.AYAK: Son yarışını ölçü almadığım Skyline’ı başta tutuyorum. Grubun en formda ismi Mandalorian en yakın rakibidir. Bu ikiliden sonra Nitrox, Sailor Kingdom ile Efelerin Efesi’ni değerlendirin.

2.AYAK: Hawking ile Ulan Bator arasındaki mücadele bence birinciyi belirler.

3.AYAK: 3 Yaşlı Arapların bu maiden koşusunda biraz ele avuca gelen safkan Şef Sultan gibi gözüküyor. Bence rakiplerine oranla bir adım önde. Yanına at düşünürseniz Kral Bakırca ile Delioğlan’ı değerlendirdin.

4.AYAK: Hızlı Ahmet, Bosna Hersek ve Gülhatmi kesinlikle ayırt edilmeden kuponlara yazılmalı.

5.AYAK: Long Runner her zaman iddialıdır. Son yarışında geçildi ama burayı kazanmaması için bir neden yok. Finesse, Mister Görkem, Zafer Ateşi, Uğurbey ve Kuzey Kafkaslı da geliri olan safkanlar.

6.AYAK: Son yarışını kazanan Sürgüntay bir kez daha finişi önde geçebilir. Karamustafa ile Yeltay rakipleridir. Balalayka ve Batman Aslanı kuponlarda bulunmalı derim.



