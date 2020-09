Sharpa formda

10 koşulu İstanbul yarışlarında dördüncü ayaktaki Sharpa’yı rakiplerine oranla bir adım önde görüyorum. Bu safkanı tek bırakıp altılımın çatısını oluşturacağım. Son iki ayak sürprize müsait gözüküyor. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Grubun en formda isimlerinden Snow Girl, son dördüncülüğü ile kıpırdandığını gösteren She Is The One, müsait kilolu Girl Gone Bad, ilerleyen formuyla Sour Times kuponlarda bulunmalı derim. Son beş yarışının dördünde tabela yapan Direct Win sürpriz yapabilir.

2.AYAK: Kod Sekiz ve Wild Son idman pistinde iyi görünüyorlar. Yarışın en şanslı taylarıdır. Bu ikiliden sonra Aproved Star diyorum.

3.AYAK: Uludaz, Jedi ve Baldemar arasındaki mücadele bence birinciyi belirler.

4.AYAK: Grup 1’deki bu güzel mücadelede Sharpa’nin bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Rakibi Ulan Bator olur...

5.AYAK: Tavuzkuşu’nun her yarışı başarılı. Yine birinciliğin en güçlü adayıdır. Aryaliva da çok başarılı yarışlar çıkarıyor. Hasibakız, Saydam Ateş, Gardal Gülü ve Güneşin Gülü geliri olan safkanlar.

6.AYAK: Yeşilkale bu grupta favorim. Rakipleri Fıratkentli, Alsancaklı ve Yağızkaan. Sürpriz Kopkaptar ile Çakırali...