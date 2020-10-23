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HaberlerYazarlar Sharpa tek

10 koşulu İstanbul’da dördüncü ayaktaki Sharpa’yı tek tutuyorum. Altılının ikinci, üçüncü ve son ayaklarında sürpriz gerçekleşebilir. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:
1.AYAK: Canbaz’ın bu yarışı iyi hazırlandığını duydum. Altılılarınızda muhakkak bulundurun. En yakın rakibi Lex Tallions’tur. Bu ikiliden sonra Gold Polat’ı düşünebilirsiniz.
2.AYAK: Zor bir yarış. Öncelikle Dothraki, Drone Spy, Eros Diamond ve Viva Zapata’ya şans tanıyorum. Castle Rock ve Deep Focus daha sonraki ihtimaller.
3.AYAK: İstikrarlı koşan ve formunu koruyan Sharpa birincilikte oldukça şanslı. Rakibi King Serkan...
4.AYAK: Start alan altı safkanın da kazanma şansı var. Daha az at yazmayı düşünenler Live The Moment, Yaşama Sevinci ve Kuababa’yı değerlendirsin...
5.AYAK: Flashing Girl, Luna Lovegood, Moorland mücadelesine Prior da katılabilir.
6.AYAK: Zor yarışlardan biri. Son Muhafız ile Wolf Polat’ın hazırlıkları iyi. Deverov son ikinciliği ile formunu kanıtladı. Bu üç taydan sonra Senna ve Titanium’u tavsiye ederim.

Sharpa tek

Sharpa tek
Sharpa tek

Afşın Yakuboğlu
Afşın Yakuboğlu
ayakuboglu@milliyet.com.tr
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