Sharpa tek

10 koşulu İstanbul’da dördüncü ayaktaki Sharpa’yı tek tutuyorum. Altılının ikinci, üçüncü ve son ayaklarında sürpriz gerçekleşebilir. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Canbaz’ın bu yarışı iyi hazırlandığını duydum. Altılılarınızda muhakkak bulundurun. En yakın rakibi Lex Tallions’tur. Bu ikiliden sonra Gold Polat’ı düşünebilirsiniz.

2.AYAK: Zor bir yarış. Öncelikle Dothraki, Drone Spy, Eros Diamond ve Viva Zapata’ya şans tanıyorum. Castle Rock ve Deep Focus daha sonraki ihtimaller.

3.AYAK: İstikrarlı koşan ve formunu koruyan Sharpa birincilikte oldukça şanslı. Rakibi King Serkan...

4.AYAK: Start alan altı safkanın da kazanma şansı var. Daha az at yazmayı düşünenler Live The Moment, Yaşama Sevinci ve Kuababa’yı değerlendirsin...

5.AYAK: Flashing Girl, Luna Lovegood, Moorland mücadelesine Prior da katılabilir.

6.AYAK: Zor yarışlardan biri. Son Muhafız ile Wolf Polat’ın hazırlıkları iyi. Deverov son ikinciliği ile formunu kanıtladı. Bu üç taydan sonra Senna ve Titanium’u tavsiye ederim.



