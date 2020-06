Son ayakta Ayza

10 koşulu İzmir yarışlarında son ayaktaki Ayza’yı birinciliğe yakın görüyorum. İlk üç ayağın sürprize müsait olduğunu düşünüyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Rhythm Of Power, ağır kilodan etkilenmezse müsait rakipler yanında birinciliğe uzanabilir. İskender’in düzeldiğini öğrendim. Sini Köşk grubun en formda ismi. Kesinlikle ihmale gelmez. Patlıcan ile Opportunist geliri olan safkanlar...

2.AYAK: Bu ayağa fazla at yazmakta yarar var. Hatta kapatabilirsiniz de... Drina Felicita, Alice, Jaliyah Aurelya, Snow Hound, Speed Engine, Winters Love ve Amaranthine sırasıyla şanslı gördüğüm isimler.

3.AYAK: Bay Jack ve Emperor Sion altılılarda bulunmalı. Bu ikiliden sonra Has, Gölcüklü, Kara Mehmet ve King Winner değerlendirilmeli...

4.AYAK: Şarlo ve Yollaraz ön plana çıkan isimler. Bu ikiliyi Ildırlı zorlayabilir...

5.AYAK: Son iki yarışında kıpırdanan Take My Heart, üst üste iki ikincilik elde eden Pirşakır ve tabeladan düşmeyen Azrastar ayırt edilmeden kuponlara yazılmalı. Sürpriz Spring Al...

6.AYAK: Müsait bir grup bulan Ayza birinciliğen en güçlü adayıdır. Yanına at yazmak isteyenlere Angeletta ile April Blessing’i tavsiye ederim... Sürpriz Invıseble Woman olabilir...