Son ayakta Barlıkefe

9 koşulu Bursa’da son ayaktaki Barlıkefe’yi bir adım önde görüyorum. İkinci ayaktaki Wanheda’ya dikkat edin diyorum. İlk ve üçüncü ayaklara ise fazla at yazmanızı öneriyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Son koşusu başarılı olmamasına rağmen öncelikle Oğlum Serkan’a şans tanıyorum. Tsarigrad, Sinoplu Merme kesinlikle kuponlarda yer almalı. Sürpriz Kapankaya ve Sabahan Gelin...

2.AYAK: Wanheda’nın bu yarışa iyi hazırlandığını duydum. Bu nedenle size ilk safkan olarak öneriyorum. Thames, Eyçıens ve Rotovatör rakibidir.

3.AYAK: Son koşusu iyi olan Journalist birinciliğin en güçlü adayıdır. Tomiris, Spread The Joy rakibidir. Bu üçlüden sonra As De Coeur, Ring Of Fire ve Behramkale düşünülebilir.

4.AYAK: Latika’nın son koşularını göz önüne almayın. Bu kez çok daha iyi koşacaktır. Sozopol yavaş yavaş toparlanıyor, ters bir yarış çıkarabilir. Team Master ve Teen Sprint kazanabilir.

5.AYAK: Burakşah, Alpha Kurt ve Mortodela mücadelesi bence birinciyi belirler.

6.AYAK: Pistteki durumu iyi olan Barlıkefe’yi bir adım önde görüyorum. Hüyük Kaplanı, Altınkuruş, Selcankızı ve Zıvarıklı rakipleridir.