Son ayakta Darkin

9 koşulu İzmir’de son ayaktaki Darkin’i birinciliğe yakın görüyorum. Özellikle ikinci ayakta fazla at yazmanızı öneririm. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Son koşusunu beğendiğim Freedom Flight formunu koruyor. Birinciliğin en güçlü adayıdır. Yarışları pek başarılı olmayan ancak iyi ellerde bakılan Çatalkaya’yı takibe alın derim. Bir iyi, bir kötü koşan Helbent, grubun istikrarlı safkanlarından Bana ve Castaway kuponlarda bulunmalı. Sürpriz You Never Know...

2.AYAK: İlk kez start alacak olmasına rağmen tatminkar hazırlıkları ile Tavlu ilk atım. Back Stoorm ve Beautiful Dreamer sert rakipleridir. Bu üçlüden sonra Sakeena, Red Ranger ve Speed Demon değerlendirilmeli.

3.AYAK: Yukarıdan aşağıya ilk altı safkanın kazanma şansı var. Ben ayırt edilmemesinden yanayım.

4.AYAK: Son iki birinciliği ile formunu kanıtlayan Dembe, bu grupta her zaman iş yapan King Pinto ve Patlıcan kuponlarda bulunmalı. Criminal’i sürprizde tavsiye ederim.

5.AYAK: Ağır kilosuna rağmen son koşusunda talebayı tamamlayan Run For Ruya favorim. Bu yarışa iyi hazırlandığını duyduğum Sweetie Berly, Cheerleader Effect ve Lawson rakibidir.

6.AYAK: Hiç yarış kazanmamış üç yaşlı İngilizlerin bu mücadelesinde yeterli pişkinliğe sahip Darkin’i bir adım önde görüyorum. Rakip isterseniz Antepli Kayra, The Winner ve Angelito’yu değerlendirebilirsiniz...