Son ayakta Vitara

9 koşulu Kocaeli yarışlarında son ayaktaki Vitara’nın iyi koşmasını bekliyorum. Üçüncü ayak biraz karışık gözüküyor. İlk ve beşinci ayaklarda da sürpriz sonuç çıkabilir. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Formunu bulan Tinemis, düzelen Turknur, tabeladan düşmeyen İşin Aslı, son iki koşusundan üçüncülüklerle ayrılan Flamboyant ve işleri tatminkar olan Coral Rose yarışın şanslı isimleridir.

2.AYAK: Son Oğul yarışın en şanslı ismidir. Estigeçti ve Fanizan rakipleridir. Sürpriz Fordta Tek...

3.AYAK: Günün en zor yarışı. Denk güçlerin bu mücadelesinde favoriyi bulmak oldukça zor. Kapatmakta fayda var. Az atla geçmek isteyenlere önerilerim Kızıldev, Gaddara ve Tlos..

4.AYAK: Hold Up ve Crazy Crew mücadelesi birinciyi belirleyebilir. Bu ikiliyi Akropolis zorlayabilir.

5.AYAK: Bu yarışa iyi hazırlandığını duyduğum Mis Tonya’ya dikkat edin derim. Sürpriz bir safkan olmasına rağmen ısrarla birinci verdim. Silent Attack ve Yuda Benhur rakipleridir. Robin Son, Black Power da en ufak hatayı affetmez. My Queen Love ve İndigo Bold sürpriz...

6.AYAK: Vitara’yı rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Bu safkanı Aslansoylu, Tutana ve Tekfordteyfik zorlayabilir.







