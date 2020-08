Startay’a dikkat

9 koşulu Bursa yarışlarında altılının ilk, ikinci ve son ayakları sürprize müsait görünüyor. Benim tekim beşinci ayağın plase safkanlarından Startay... Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: İlk kez koşacak 2 yaşlı İngiliz taylarının bu yarışında öncelikle Cool Silver ve Profond diyorum. Bu iki tay rakiplerine oranla daha hazır durumdalar. Shadow Laura, Pass De Paris ve Güneşi Gördüm geliri olan safkanlar. Sürpriz Stem Cells...

2.AYAK: Ağır kilosuna rağmen önceliğim The Difference’den yana... Ağa Batur düzeldi. Freedom Flight, Wind Power ve Özgün Reis de kuponlarda bulunmalı.

3.AYAK: Keskinşah, Javelin ve İshakbey mücadelesi bence birinciyi belirler. Bu üçlünün arasından Deniz Kurdu sıyrılabilir.

4.AYAK: Ildır Beyi’nin son ikinciliği tatminkar. As De Coeur için grup uygun. Doğa Kanunu ve El Patron rakiplerinin en ufak hatasını afetmezler.

5.AYAK: Puanlamalarda plase çıkan Startay’ın rakiplerinden bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Bu yarışa iyi hazırlandığını duydum, dikkat edin. Rakipleri Dilimyandı, Karamürselli ve Look Star olur düşüncesindeyim.

6.AYAK: Sürprize müsait bir yarış. Benim sıralamam Malakka, Aslanseda, Kamakaya, Calibe Tay, Ellibeş ve Ferhal şeklinde...











Altılıyı bulan adam!

Ahmet Çelik’in Gazi hikayesi 2015 yılında Renk ile başladı. Ardından 2016’da Gray Storm ile devam etti. Durmadı... 2017 Piano Sonata ile finişi önde geçerek üst üste üç kez bu önemli klasiği kazanan Türk yarışçılığının profesörü Ekrem Kurt’un rekoruna ortak oldu.

Ve 2018’de Hep Beraber ile Gazi’de bir kez daha mutlu sona ulaştı. Art arda 4. şampiyonluğuna uzanarak Türk Yarış tarihine yeni rekortmen olarak geçti.

Bu inanılmaz rekor burada kalmadı... 2019’da The Last Romance’la yeni bir roman yazdı Çelik... Şampiyon jokey Gazi Koşusu’nun kilometre taşlarına yeni bir başarı öyküsü kazıdı.

Bu Çelik bilekli, Çelik yürekli adam 94. Gazi Koşusu’nda da Call To Victory ile rakiplerinin yine tozunu attı.

Startla birlikte yarışı gerilerden takip etti. Hiç acele etmedi. Müthiş bir taktik uyguladı. Düzlük dönülürken atağa geçti. Sonrasındaki muhteşem sprinti ile adeta şov yaparak finişe süzüldü.

Kendi rekorlarını kendi yerle bir etti Ahmet Çelik... Dün de Gazi Koşusu’nda zafere uzandı, 6’da 6 yaptı, tarih üstüne tarih yazarak herkese şapka çıkarttırdı... Tebrikler şampiyon...