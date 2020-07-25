Sumatra şanslı

8 koşulu İzmir programında altılının beşinci ayağındaki Sumatra’yı tek tutuyorum. Altılının ikinci ve son ayaklarının sürprize müsait olduğunu düşünüyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: İlk kez start alacak olmasına rağmen işleri tatminkar olan Onurum’u başta tutuyorum. Yine yeterli hazırlıkları olan Boukephalos rakibidir. Yarış pişkinliğine sahip Turgutlu Efesi ve Kafkaslı kuponlarda bulunmalı. Sürpriz Crazy Lion..

2.AYAK: Denk güçlerin bu mücadelesinde sıralamam Zigetvar, Hira, Kapıdağ, Kamertay, Uğursel, Tibet, Pilevneli ve Son Emir şeklinde...

3.AYAK: Spring Break, Gray Wolf ve Demirrıfkı arasındaki mücadele bence birinciyi belirler..

4.AYAK: Sıkıntı Yok’un bu yarışa iyi hazırlandığını duydum. Cazip bir safkan. Muhakkak yazın. Altepe ve Yollaraz iyi formlarıyla ihmale gelmez.

5.AYAK: Sumatra’nın bu gruba üstünlük sağlamasını bekliyorum. Drina, Brave Princess rakipleridir.

6.AYAK: Hovarda son iki koşusunda 5. oldu. Bu kez hazırlıkları daha iyi. Marmarbeyi her geçen gün formunu yükseltiyor, şanslıdır. Bu ikiliden sonra Kayalarlı, Yiğitömer ve Ufaklık değerlendirilmeli...



