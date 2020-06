Tahtalı’ya dikkat

Bugün de İzmir’de kalabalık ve güzel bir program var. Ben sizlere altılıda sürpriz bir tek önereceğim. Üçüncü ayaktaki Tahtalı’yı tek bırakarak oyunumu oluşturacağım. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 3 yaşlı İngilizlere ait bu koşuda ters bir safkan gelebilir. Benim öncelikle önereceğim isimler, Lion Lord, Red Ranger ve Back Stoorm... Alice, Winters Love ve Hadsiz daha sonraki ihtimaller.

2.AYAK: Bu mesafede 1.50.69’luk bir dereceye sahip Şehriban’ı ilerleyen formuyla başta tutuyorum. Son yarışını beğendiğim War Reason kesinlikle ihmale gelmez. Bu ikiliden sonra Fresh Yourself, Galvatron ve Ovel All düşünülmeli. Sürprizlerim Pearl Gem ve Bana...

3.AYAK: Durumunda ilerlemeler gördüğüm Tahtalı’yı size sürpriz tek olarak öneriyorum. Tankernecla, Benli Sultan ve Kara Dere rakipleridir.

4.AYAK: Look Star grubun en etkili ismi. Eğer 3. ayaktaki Tahtalı’yı tek koymayı düşünmezseniz, çatıyı bu safkanın üzerine kurabilirsiniz. King Pinto ve King Of Tutku rakipleri...

5.AYAK: İskender ve Mystical Victory arasındaki mücadele bence birinciyi belirler. Felicita ve Sini Köşk geniş düşünenlere tavsiye edeceğim isimler..

6.AYAK: Günün zor yarışlarından biri... Son dördüncülüğüyle kıpırdandığını gösteren Go For The After. Bir hafta önce bir yarış gören ve daha iyi duruma gelen Big Farrier favorilerim... Run For Ruya, Koçulaş, Has ve Ağa Dadaş geliri olan safkanlar...