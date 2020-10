8 koşulu Ankara yarışlarında beşinci ayaktaki Tancan Bey’i birinciliğe yakın olarak görmekteyim. İlk iki ayağın sürprize müsait olduğunu düşünüyorum. Bu ayaklara fazla at yazmanızı öneririm. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, sizler için hazırladığım altılılara geçiyorum:

1.AYAK: Hakimşah grubun en formda safkanı, favorimdir. Pastor ile Roughneck rakipleridir. King Dadaş, Karma Felsefesi ve Karaderviş daha sonraki ihtimaller.

2.AYAK: İlk kez start alacak 2 yaşlı İngilizlerin bu yarışında pistteki görününü iyi olan Burgas favorim. King Arben ile Got Father rakipleridir. Kign Of Aprove ve Rabatto geliri olan taylardır.

3.AYAK: Can Faruk ile Lalazalp arasındaki mücadele bence birinciyi belirler.

4.AYAK: Rising Sory grubun en formda atı. Kraliçe Elmas her zaman bu rakipler yanında iş yapar. Bu ikiliden sonra Sin, Hemedan ile Peekaboo’yu değerlendirin.

5.AYAK: Tancan Bey’in iyi koşmasını bekliyorum. Rakibi Cheri Cheri Lady olur düşüncesindeyim.

6.AYAK: Denk güçlerin bu mücadelesinde sırasıyla Şkiptar, Mavi Ateş, Acartürk, Asil Rüzgar ve Akçakoca Bey’e şans tanıyorum.