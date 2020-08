Tarıkhan formda

9 koşulu kalabalık bir Bursa programı var. Ben altılımın çatısını üçüncü ayaktaki Tarıkhan’ı tek bırakarak oluşturacağım... İkinci ve beşinci ayaklara fazla at yazmakta yarar var düşüncesindeyim. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Grafin’in bu yarışa iyi hazırlandığını duydum. Delikanlım performans olarak bu grubu geçmeye yakın. Bu ikiliden sonra Narthan Bey, Circle Of Life ve The Colector’a şans tanıyorum.

2.AYAK: Harunhan grubun en hazır safkanlarından... Üst üste iki ikincilik yapan Just Run bu kez kazanabilir. Lady Koneko ve Dream Fairy altılılarda kesinlikle bulunmalı. Alidev ve Dragic geniş düşünenlere tavsiye edeceğim isimler...

3.AYAK: Üst üste iki güzel birincilik elde eden Tarıkhan’ı bir adım önde görüyorum. Son Oğul en ciddi rakibidir.

4.AYAK: Üç yaşlı İngilizlerin bu mücadelesinde sıralamam Asude Sultan, Smart Girl, Ambusher, The Last Squad ve Sooleawa şeklinde...

5.AYAK: Hill Head, Rey ve Mühendis mücadelesi bence birinciyi belirler. Invısıble Woman, Mister Point sürpriz.

6.AYAK: Adahan ve Hızkolik favorilerim. Rakipleri İşinibilir ile Kamakaya... Sürpriz önerim İhsanefe ile Galiçya..