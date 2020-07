Tavuzkuşu bir adım önde

11 koşulu Bursa yarışlarında beşinci ayaktaki Tavuzkuşu’nu rakiplerinden bir adım önde görmekteyim. Altılımın çatısını bu safkanın üzerine kuracağım. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Her geçen gün daha ileriye giden ve 1.06.29’luk derecesi bu grup için yeterli olan Makaron’u başta tutuyorum. İlk startında tatminkar bir üçüncülük elde eden Mabeyn en yakın rakibidir. Bu iki taydan sonra Miss Sultan ile Storm Lady değerlendirilmeli...

2.AYAK: Altılının ikinci ayakları hep sürprize müsait oluyor. Bu koşuda benim sıralamam Steel Claw, Share Together, Green Gift, By Canko, Dominance, Pachinko ve Mertalibaba şeklinde...

3.AYAK: Gülçin Sultan kıvamını buldu. İpeksoylu 1.06.21’lik derecesiyle yarışa ağırlığını koyacaktır. Bu ikiliden sonra Meryemce, Balsena ve Akdi Seda değerlendirilmeli.

4.AYAK: Secret Blood düzeldi, Don Corlfone formunu koruyor. Petrocelli bu safkanların en ufak hatasını affetmez.

5.AYAK: İlk altıncılığından sonra başarılı bir ikincilik elde eden Tavuzkuşu’nu birinciliğe yakın görüyorum. Serin Dalga ve Sorgül sert rakipleridir.

6.AYAK: İztan’ın yarışları pek başarılı değil ama bu yarışa iyi hazırlandığını duydum. Zülfikaryeli 10 gün önce koşarak bu yarışı hedefledi bana kalırsa. Ağır kilolarına rağmen Kıvraktay ve Altınbay bu grupta kazanabilirler. Sürpriz Karaşövalye...