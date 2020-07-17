Tekkurşun formda

Bu kez 9 koşulu İstanbul yarışlarında ikinci ayaktaki Tekkurşun’u bir adım önde görüyorum. Üçüncü ayakta sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Miss Eleni grubun en formda ismi. Son yarışını ölçü almadığım Molto Bene en yakın rakibidir. Bu ikiliden sonra Kasalina ve Bumerang düşünülebilir. Sürpriz Pedrum...

2.AYAK: Bu kez sert rakipler olmasına rağmen bilinen temposuyla Tekkurşun bu gruba bile üstünlük sağlayacak formda. Çünkü önemli bir kilo avantajına da sahip. Tekkurşun’dan 9.5 kilo fazla olmasına rağmen Arslandikeni’ni bu safkana rakip olarak görmekteyim. Altın Suyu ve Gökçe Hatun daha sonraki ihtimaller.

3.AYAK: Birbirine denk güçlerin bu mücadelesinde sıralamam Serbülent, Feyman Abi, Ağrı Kasırgası, Cibo Han, Tecnique ve Wound Hurf Full şeklinde.

4.AYAK: İlk kez koşacak 3 yaşlı Arap taylarının bu buluşmasında Javelin ön plana çıkıyor. Sahadan gelen bilgilerde bu safkanın hemen maidenden çıkacağı yönünde. Eğer benim tekim Tekkurşun’un yanına at yazmazsanız bu safkanı değerlendirebilirsiniz. Rakipleri Bayçil, Albilgin ve Olgunalp’dir.

5.AYAK: Güçlü ve kaliteli safkanların mücadele vereceği bu yarışta son dört koşusundan galibiyetle ayrılan Long Runner birinciliğin en güçlü adayıdır. Finesse kesinlikle ihmale gelmez. Bu ikiliden sonra Ulan Bator, Scoutleo ve Sharpa değerlendirilmeli.

6.AYAK: Arifço sonunda kazanarak kendini ispatladı. Pist Kralı, Kimse Geçmez ve Mengüalp geliri olan safkanlar. Sürpriz Kamakaya ve Rodriguez...



