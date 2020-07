Teksiz altılı

9 koşulu İstanbul programında altılımı teksiz olarak kuracağım. Ancak dördüncü ayaktaki Kuzey Kafkaslı, beşinci ayaktaki Taşkır’ın iyi koşacağını düşünüyorum. İkinci ve üçüncü ayaklarda biraz fazla at yazmakta yarar var. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum:

1.AYAK: Her geçen gün form grafiğini yükselten ve son yarışını kazanan Doğu Prensi birinciliğin en güçlü adayıdır. Vivaldi Storm da istikrarlı koşuyor, en ufak hatayı affetmez. Cibo Han da geliri olan safkanlardan. Sürprizlerim Hodor ile Green Shadow...

2.AYAK: Önceliğim Daloğlu, Güzelçocuk, Gündoğarken ve Spartaküs’ten yana. Daha geniş düşünenler Güldürgüldür ve Kazdağı’nı değerlendirebilir...

3.AYAK: Awereness’in bu yarışa iyi hazırlandığını duydum. Surplus ve Sugar Man kesinlikle yazılmalı. Theia, The Best Simge ve Wolf Son Wolf uygun rakipler yanında iş yapar.

4.AYAK: Kuzey Kafkasyalı adeta sınıf değiştirdi. Çok başarılı koşuyor. Tek ciddi rakibi Finesse...

5.AYAK: Taşkır kıvamını buldu, kesinlikle ihmal etmeyin. Akkula ve Afacan rakipleridir.

6.AYAK: İlk kez start alacak olan 3 Yaşlı Arap taylarının bu mücadelesinde Tanırkız, Üçgüzel ve Bergos Kızı ayırt edilmeden kuponlara yazılmalıdır. Sürpriz Aslışahane ile Askaros...