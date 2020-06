The Matcher formda

İstanbul’da 10 koşulu güzel ve zorlu bir program var. Ben altılımın çatısını dördüncü ayakta The Matched’i tek bırakarak kuracağım. İkinci, üçüncü ve son ayak sürprize müsait gözüküyor. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, sizler için hazırladığım altılı ganyan yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Her geçen gün form grafiğini yükselten Romanolur favorim. Düzelen, Varlıklı rakibidir. Bu ikiliden sonra Mavi Bahar ve Ildır Esintisi değerlendirilmeli. Sürpriz Ayşerose ile Elmasınkızı...

2.AYAK: Zor ve kapatılacak bir yarış. Mümkün olduğu kadar çok at yazmakta fayda var. Benim önceliklerim Abjarkız, Always Lucky, Çirçuz, Freude, Girl Gone Bad, Quenn Lily ve Selen Kızım...

3.AYAK: Mirahor’un bu yarışa iyi hazırlandığını duydum. Monaco grubun en istikrarlı safkanı, kuponlarda bulunmalı. Flash Forward en ufak hatayı affetmez. Bu üçlüden sonra Wolf Creek, In The Navy ve Çalışkanhan...

4.AYAK: Halis’in bineceği The Matcher rakiplerinden bir adım önde. Sharpa ve Jack Sparrow yanına at düşünenlere tavsiyelerim...

5.AYAK: Otoritelerce pek verilmeyen Lion Guard’a bu koşuda dikkat edin derim. İki koşu gördü ve başarılı olamadı. Eksikleri giderildi ve daha iyi koşacak. Doğu Prensi de en yakın rakibidir. Silver Frost daha sonraki ihtimal...

6.AYAK: Beyhanefe’nin son yarışını ölçü almayın. İztan istenilen kıvama geldi. Kamertay ve Cesurmirza için rakipler uygun. Sürpriz Aslansütü...