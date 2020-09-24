Thumbs Up tek (24.09.2020)

10 koşulu Ankara yarışlarında ilk ayaktaki Thumbs Up’ı birinciliğe yakın görüyorum. Altılının üçüncü ve beşinci ayakları sürprize müsait olarak gözüküyor. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Formunu devam ettiren ve kendine uygun rakipler bulan Thumbs Up’ı tek tutuyorum. Yanına at yazmak isteyenler Oscuro ile Blood Diamond’u değerlendirebilirler.

2.AYAK: Son yarışını ölçü almadığım Özgalip favorim. İyi durumda bulunan Yeltaybey kesinlikle ihmale gelmez. İlk startında finişi önde geçen Şef Nuri kuponlara yazılmalı.

3.AYAK: Oğlum Serkan, Karaçelik, Ildır Esintisi ve Köçek öncelikle şans tanıdığım isimler. Özyel, Caize, Temizkaan, Canım Çidem ve Albuena sürprizler.

4.AYAK: Mars kazanabileceği bir grup buldu, favorimdir. Rakipleri King Berkay ve Vahşi Kız...

5.AYAK: Birbirine denk güçlerin bu mücadelesinde bu ayağı kapatmakta fayda var. Az at yazmak isteyenler Joppe, Es Poyraz, Win The Race ve Oğlum Çelik’i değerlendirebilir.

6.AYAK: Prenses Derya’yı başta tutuyorum. Elife Anne ve Hayırlı Kız rakipleri. Sürpriz önerilerim Kesvacangün ile Balüzümlü...