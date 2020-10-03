9 koşulu Ankara yarışlarında ilk ayaktaki Triple Huge’nin iyi koşmasını bekliyorum. İkinci, üçüncü ve beşinci ayakların ise sürprize müsait olduğunu düşünüyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Üst üste iki kez güzel ikincilikler elde eden Triple Huge’nin bu kez iyi koşup birinciliğe uzanmasını bekliyorum. Rakipleri Pitane ile Hakeemoğlu olur.

2.AYAK: Bu rakipler yanında Sönmezbey’e ilk şansı tanıyorum. Hunting ve Fast Runner da ihmale gelmez. Sürpriz Fast Fantastic..

3.AYAK: Baba Hancı yavaş yavaş kendine geliyor. Obrada’nın eli kulağında. Bruce Wayne, Zanaplı ve Innovation yarışta geliri olan safkanlar.

4.AYAK: Hem formda olan hem de kilosu müsait Er Meydanı başta tutulması gereken safkandır. Pratik Nevzat, Gazınç, Gizmo ve Çakmanşah rakipleridir.

5.AYAK: İlk kez start alacak 3 yaşlı Arap taylarının bu mücadelesinde sırasıyla Köşk Güzeli, Harlak, Gökçekız, Huriye Kızı ve Elçinkız’a şans tanıyorum.

6.AYAK: Denk güçlerin bu yarışında Chis Bey, Alibeğ, Işıltan ve Zaferbey öncelikle düşünülmesi gereken isimler. Sürprizim Onarbey...



