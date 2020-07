9koşulu İzmir’de dördüncü ayaktaki Turgutlu Efesi’nin iyi koşmasını bekliyorum. Altılımın çatısını bu safkanın üzerine kuracağım. Özellikle altılının ikinci ayağı oldukça zor gözüküyor. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Maviçuha, Milasberk ve Ozakbey arasındaki mücadele bence birinciyi belirler.

2.AYAK: Günün en zor yarışı. Mümkün olduğu kadar çok at yazın, isterseniz kapatın... Bu ayağı kapatmak istemezseniz sizlere önerilerim Jak Vjetar, Tek Dadaş, Petit Blue ve Living For Love...

3.AYAK: Calibe Tay’ın son ikinciliği tatminkar. Mirenda formunu koruyor. Benli Sultan bu grupta her zaman iş yapar. Tankernecla ve Uzuncuk Çiçeği geliri olan safkanlar...

4.AYAK: Turgutlu Efesi ilk startında üçüncü oldu. İlerleyen formu ve iyi durumu ile yarışın en şanslı safkanıdır. My Big Dream ve Best Friend rakipleridir.

5.AYAK: Dorian her geçen gün formunu ilerletti ve son koşusunu kazandı. Yine kazanabilecek durumda. Waltz Goes On ve Sin ciddi rakipleridir. Bu üçlüden sonra Güven Han ve Wonderkid diyorum.

6.AYAK: Ağır kilosuna rağmen Tibet ve son koşularında tabeladan düşmeyen Şanslı Kafkas önerilerin. Özdoğa ile Sonemir daha sonraki ihtimaller.