9 koşulu İzmir’de beşinci ayaktaki Turgutlu Efesi’nin iyi koşmasını bekliyorum. Özellikle ikinci ayağa dikkat etmenizi öneririm. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Her yarışında ön gruba yakın bitiren Güçlükan bu kez kazanabileceği rakiplerle koşuyor. Marmarabeyi bu rakipleri geçebilecek durumda. Bu ikiliden sonra Nehirinoğlu, Hovarda ve Cesurayak’ı değerlendirebilirsiniz.

2.AYAK: Tam kapatılacak bir ayak. Mümkün olduğu kadar fazla at yazın. Benim önceliklerim Değerli, Wonderfull, Aranankan ve Niğdeli Kız..

3.AYAK: Üst üste iki koşu kazanarak formda olduğunu gösteren Black Panther yine oldukça şanslı. Medzamor, Patlıcan ve Dasif Sky rakipleri. Sürpriz Look Star...

4.AYAK: Fırtınalı Kız’a bu yarışta dikkat edin. Fazla puanı yok ama bu yarışa iyi hazırlandığını duydum. Rakibi Gelibolu Kız. Kayakulu ve Düzlük Prensesi bu ikiliden sonra şans tanıdığım isimler.

5.AYAK: Yeterli yarış pişkinliğine sahip Turgutlu Efesi’nin bu kez maidene veda edeceğini düşünüyorum. Rakip isterseniz Hayat ile Frozen’i değerlendirin...

6.AYAK: Lady Scarfice, Fearless Flame ve Felicita kuponlarda bulunmalı. Bu üçlüden sonra American ve Drina diyorum...