Yarışsevere kolaylık

Daha önce sokağa çıkma kısıtlaması dönemlerinde yarışseverlere kolaylık sağlamak amacıyla uygulanan 1 gün öncesinden müşterek bahis oynama imkanı, dünden itibaren yarışseverlerin hizmetine sunuldu. Yarışseverler bundan böyle tüm yurt içi ve yurt dışı yarışlarına, tüm sabit bayilerden 1 gün önceden bahis yapalabilecek. Uygulama e-Bayi web ve mobil servislerini kapsamayacak.

Bugünkü İstanbul altılısı ile ilgili yorumlarıma gelince:

1.AYAK: Megolaman, Race Master ve Chaotic rakiplerine oranla ön plana çıkan isimler. Diğer start alacak atların da sürpriz şansı bulunuyor.

2.AYAK: Cambaz kazanabileceği bir grup buldu, son ikinciliği de tatminkar. Son yarışını kazanan Maicon, bu yarışa iyi hazırlıkları olan Brave King ve her geçen gün form grafiğini yükselten Lobo Negro rakipleridir. Sürpriz Çalışkanhan, Creed Boy ve Maicon...

3.AYAK: İlk startındaki ikinciliğinden sonra üst üste kazanma başarısı gösteren Coach bu grupta oldukça şanslıdır. Rakibi Çakalınoğlu olur düşüncesindeyim.

4.AYAK: Şahinter düzeliyor. Bu yarış dahil takibe alın. Fatih Ağa grubun en formda atı. Cevher, Özekan ve Akkula geliri olan safkanlar.

5.AYAK: Rakiplerine oranla bir adım önde olan Stark birinciliğin en güçlü adayıdır. Bu safkandan sonra Atomic Blonde ile Poyraz Yeli düşünülmeli...

6.AYAK: Kralonur, Spartaküs ve Daloğlu üçlüsü kuponlara yazılmalı. Formda Sariduz da kesinlikle ihmal edilmemeli. Laz Oğlum ile Alsancaklı sürpriz. Bi Turbo daha geniş düşünenlere önerim...



