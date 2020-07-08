Yine Onarbey diyorum

İstanbul’da 10 koşulu güzel bir program var. Benim en şanslı gördüğüm safkan son ayaktaki Onarbey. Oldukça pahayı bir fiyata alının bu tay son koşusunda sonlarda pek yürümedi ancak tabelayı tamamladı. Şimdi eksiklerinin giderildiğini düşünüyorum yine size birinci olarak veriyorum. Altılının ilk, üçüncü ve beşinci ayakları sürpriz sonuçlanabilir. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Son koşusunda sizlere favori olarak verdiğim ve beni yanıltmayan Tek Kurşun yine kazanabilir. Kaizbert’in bu güzel yavrusu yine önde numara alacak ve çıktığı gibi bitirmeye çalışacak. Önde fazla rahatsız edilirse sırasıyla Güzel Tutku, Büyük Atlı, Fıratkentli ve Ardabey devreye girebilir. Sürpriz Çiğdem Çiçeği ile Gubaz...

2.AYAK: Gökçestar’ın iyi duruma geldiğini öğrendim. Saygıner de formda. Ben öncelikle bu ikiliye şans tanıyorum. Oğlum Batuhan ile Neslinaz diğer ihtimaller.

3.AYAK: Turbo’nun temsilcisi Mega Star, Tamerinoğlu yavrusu Malibunun Oğlu, Şampiyon Balıkhan’ın Babaismail’i ayırt edilmeden kuponlara yazılmalı. Başar ve Aşkabat sürpriz...

4.AYAK: After Forever çok iyi duruma geldi. Drive Faster yüksek handikap puanına sahip, bu safkanı zorlayacaktır. Uludaz ve Proxy geniş düşünenlere tavsiye edeceğim isimler.

5.AYAK: Favorisi olmayan bir yarış. Benim sıralamam Güvenimsin, The Last Lion, Ağrı Kasırgası, Beykoz, Egyptus ve King Arthur şeklinde...

6.AYAK: Son koşusunda vasat bir yarış çıkaran Onarbey’in bu kez başarılı olacağına inanıyorum. Rakipleri Karacakayalı ve Eze Eze...