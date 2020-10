Yoldaşhan şanslı

8 koşulu İstanbul yarışlarında son ayaktaki Yoldaşhan’ı bir adım önde görüyorum. İlk iki ayaktan sürpriz çıkabilir. Dikkat! Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Çok müsait kilolu Silk Road bu grupta oldukça şanslı. İstikrarlı koşan Sensizim de ihmale gelmez. Son ikinciliği tatminkar olan Burakşah ile yavaş yavaş toparlanan Molto Bene bu ikiliden sonra düşünülmeli. Ağır kilosuna rağmen Doğa Kanunu’nu sürprizciler değerlendirebilir.

2.AYAK: Huma Sultan’ın iyi durumda olduğunu öğrendim. Sense Eight ile Laetita rakipleridir. Ligh Of Darknees ve Chaotic geliri olan safkanlar.

3.AYAK: Çirçuz bu yarışa iyi hazırlandı. Ben başta tutuyorum. Florida Coast ve After Tulip rakipleridir.

4.AYAK: Ferit Baba’nın koştuğu dört yarışı da başarılı, favorimdir. Sapadere de çok iyi durumda, muhakkak yazılmalı. Aypars ile Deniz Kurdu hata kollayacaklar.

5.AYAK: Hawking, Baldemar, Beklenen ve My Billionaire kuponların olmazsa olmazları.

6.AYAK: İstikrarlı yarışlarını izlediğimiz Yoldaşah bu kez kazanabileceği bir grup buldu. Hergele, Reisoğlu ve Bütünay kötü koşması halinde devreye girebilecek isimler...