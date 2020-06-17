Yüzde 75’e devam

Türkiye Jokey Kulübü’nün pandemi öncesi uygulamaya koyduğu satışın yüzde 75’lik kısmının dağıtılmasına halen devam ediliyor. At yarışlarının yeniden başlamasıyla birlikte, her gün yurt içi ve yurt dışında üzerine müşterek bahis kabul edilen tüm koşularda ganyan, ikili ve çifte bahis oyunlarındaki satışın yüzde 75’lik kısmı yarışseverlere dağıtılıyor. Bu da bahis oyunlarının cazibesini artırıyor.

Bugünkü İstanbul altılısı ile ilgili yorumlarıma gelince:

1.AYAK: Bir kaç safkanın kazanma şansının olduğu bu yarışta Shorty, Folgore, Shauri, Bye Bye Lullaby ve Elika önceliklerim. Snowwaltz ve Snow Girl daha sonraki ihtimaller.

2.AYAK: 1.32.12’lik bir derecesi bulunan Gurbet Ateşi’nin son koşusu da iyiydi, favorimdir. Gökçehatun ve Alaşah sert rakipleridir. Bu üçlüden sonra Hopa Şahı...

3.AYAK: Long Runner ve Finesse arasındaki mücadele bence birinciyi belirler. Bu ikilinin kapışmasından Scoutleo yararlanabilir.

4.AYAK: 2.08.83’lük bir derece yapan Flashing Girl birinciliğin en güçlü adayıdır. Ancak bu yarışa çok iyi hazırlandığını duyduğum ve dereceli işler yapan Şekerhanım kesinlikle ihmale gelmez.

5.AYAK: Yeltay’ın son koşularını ölçü almamak lazım. Arada eksiklerini giderdi. Doping cezasından dönen Karamustafa eküri koşma avantajına da sahip. Egeberk hata affetmez. Daha geniş düşünenler Ulubaş ile Denizim’i değerlendirsin...

6.AYAK: İlk kez koşacak 3 yaşlı İngilizlerin bu mücadelesinde sırasıyla Miro, Batman Fırtınası, Girayhan, Silver Frost, Barbarella Mia ve Börütigin’i tavsiye ederim...



