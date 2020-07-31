Zor altılı

Bugün 9 koşulu bir İstanbul yarışı var. Program bir hayli zorlu gözüküyor. Bu nedenle sürpriz sonuçlar çıkacağını ve altılı ganyanın para vereceğini düşünüyorum. Ben altılımın çatısını beşinci ayaktaki Süslü Güzel’i tek bırakarak oluşturacağım. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Grubun en istikrarlı safkanı Danielas Daughter’ı başta tutuyorum. Son koşusunu kazanan ve müsait kiloya sahip Angels Share kesinlikle ihmale gelmez. Bathsheba ve Spark Racer kuponlarda bulunmalı. Sürpriz Ananiashvili...

2.AYAK: Formda olan safkanların biraraya geldiği bu mücadelede sırasıyla Secret Love, Zabun, Dembe, Gold Coust, Hasanet, King Man Go ve Zlatibor’a şans tanıyorum.

3.AYAK: Her geçen gün formunu yükselten Mavra favorim. Son ikinciliğini beğendiğim Reisoğlu rakibidir. Bu ikiliden sonra Gergin ve Cankurtbey düşünülmeli.

4.AYAK: Arifço çok formda. Wampir de başarılı yarışlar çıkarıyor. Son yarışını ölçü almadığım Bay Patron ve son dört koşusundan üçünü kazanan Selimabi kuponlarda bulunmalı...

5.AYAK: Süslü Güzel bir adım önde... Rakibi Onarbey ve Ertegi...

6.AYAK: Ardabey’in bu yarışa iyi hazırlandığını duydum. Riske edenler bu safkanı da altılılarına tek yazabilirler. Rakipleri Büyükatlı ile Tekkurşun olur düşüncesindeyim.