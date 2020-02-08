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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Ahmed Kutucu gol attı, Ozan Kabak sakatlandı!
08.02.2020 - 21:50 | | AA

Ahmed Kutucu gol attı, Ozan Kabak sakatlandı!

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde Schalke 04, sahasında Paderborn ile 1-1 berabere kaldı. Schalke 04’te ilk 11’de maça başlayan diğer milli futbolcu Ozan Kabak, 37. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Ahmed Kutucu gol attı, Ozan Kabak sakatlandı!

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında Paderborn ile 1-1 berabere kaldı. 

Schalke 04, Bundesliga’nın 21. haftasında Veltins Arena’da Paderborn’u konuk etti. İlk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanan karşılaşmada Schalke 04, 63. dakikada milli futbolcu Ahmed Kutucu’nun attığı golle 1-0 öne geçti. 

Paderborn bu gole 81. dakikada Klaus Gjasula ile cevap verdi ve karşılaşmada 1-1’lik eşitliği sağladı. 

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. 56. dakikada Michael Gregoritsch’in yerine oyuna dahil edilen Ahmed Kutucu bu sezon 3. golüne imza attı. 

Schalke 04’te ilk 11’de maça başlayan diğer milli futbolcu Ozan Kabak, 37. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Mavi-beyazlıların Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ozan Kabak’ın sağ bacağında ağrıları olduğu ve tedbir amaçlı oyundan alındığı belirtildi. 

Schalke 04, puanını 35’e çıkarırken Paderborn’un da 16 puanı bulunuyor. 

Bundesliga’da bugün oynanan karşılaşmalarda, Union Berlin deplasmanda Werder Bremen’i 2-0, Mainz 05 deplasmanda Hertha Berlin’i 3-1, Freiburg sahasında Hoffenheim’i 1-0 yenerken, Wolfsburg-Fortuna Düsseldorf karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Ahmed Kutucu gol attı, Ozan Kabak sakatlandı

Ahmed Kutucu gol attı, Ozan Kabak sakatlandı

Ozan Kabak'ın hiakyesi

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