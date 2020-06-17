Ahmet Ağaoğlu: "Nwakaeme'nin sakatlığını Cüneyt Çakır'a fatura ediyorum"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Cüneyt Çakır'a fatura ediyorum"

"Anthony Nwakaeme'nin sakatlığını Cüneyt Çakır'a fatura ediyorum. İlk faulde düdüğü çalacaktı. Fernando Muslera'nın pozisyonunda da yardımcı bayrak kaldırmadı, sakatlandı. Hakemler dikkat etmeli."

"Emre Belözoğlu'nun pozisyonunda..."

"Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu'nun pozisyonunda Fenerbahçe kulübesi, Mustafa Öğretmenoğlu'na itiraz etti, o da Cüneyt Çakır'a bildirdi. Penaltımız verilmesine rağmen golümüzü atıyoruz, bu hep böyle oluyor ama sakatlık pozisyonlara dikkat etmeliler."

Uğurcan Çakır'ın Minyatür Kaleye Attığı İmkansız Gol