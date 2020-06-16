Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-3

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Süper Lig lideri Trabzonspor'u konuk etti. Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Trabzon'da oynanan ilk maç Trabzonspor'un 2-1 galibiyetiyle sona ermişti

Trabzonspor'un gollerini 6. ve 83. dakikada Sörloth ve 90+4' Novak kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü 42. dakikada Deniz Türüç kaydetti.



Emre'ye kırmızı kart

Maçın 24. dakikasında Sörloth ile tartışan Emre Belözoğlu 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.

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23 yıl sonra zafer

Trabzonspor, Kadıköy'de sadece final biletini almadı, 23 yıllık hasretini de sonlandırdı. Bordo-mavililer 1997'den beri ilk kez Fenerbahçe deplasmanında kazandı

Trabzonspor, Kadıköy'de çifte mutluluk yaşadı. Türkiye Kupası'nda finale kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe deplasmanında tam 23 yıl sonra galip gelme mutluluğu yaşadı. Karadeniz ekibi en son Eylül 1997'de 3-1 kazandığı Kadıköy deplasmanında daha sonra galibiyeti unutmuştu. Ancak bu yıl kupada yarı final rövanşında gelen mutluluk tarihi bir sevinç olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda kupa finaline de adını yazdıran Trabzonspor, çok önemli bir geceyi geride bıraktı. Hüseyin Çimşir ve öğrencileri, kulüp tarihine unutulmaz bir sonuç armağan etti. Aynı zamanda son kupa finaline 2013 yılında çıkan Trabzonspor; 7 yıllık final hasretini de bitirdi. Bordo-mavililer ayrıca son kupasını 2010 yılında yine Fenerbahçe'ye karşı 3-1'le kazanmıştı. Tam 23 yıl sonra yine 3-1'lik bir sonuç ortaya çıktı.

Kadıköy serileri bitti

Sarı-lacivertliler bu sezon kabus görmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de ezeli rakiplere karşı iç sahadaki derbi serileri son buldu.

21. yüzyılda rakiplerine evinde hiç kaybetmeyen sarı-lacivertliler bu sezon önce Galatasaray'a yenilip; 20 yıllık serisini bitirdi.

Son olarak dün akşam da Trabzonspor'a karşı 23 yıldır süren seri sona erdi.

Altay yıkıldı!

Sarı-lacivertlilerde genç kaleci Altay Bayındır; Sörloth'un ikinci golünde yıkıldı. Direkleri tekmeleyen Altay, uzun süre sinirle etrafa bağırdı.

Alkışlarla çıktı

Kadıköy'de önemli bir sonuç alan Trabzonspor'da 2 gol birden atan Sörloth, ayakta alkışlandı. Norveçli oyuncu kenara gelirken takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından alkışlandı.

Oyundan çıkan genç golcü herkesin tebriklerini kabul etti.

Jailson yine yaktı

Karşılaşmada 61. dakikada oyuna giren Jailson yine bireysel hatasıyla yaktı. Brezilyalı futbolcu; 84'te adeta Ekuban'ın yanında geçirirken; bu sezon ligde stoperde oynarken yaptığı hatalara yenisini ekledi.

Ligde takımının 21 puan kaybetmesine neden olan bireysel hatalarıyla öne çıkan Jailson; bu kez takımını kupadan etti.

Novak klasiği

Bordo-mavili takımında Filip Novak klasiği sahnelendi. Fenerbahçe maçlarında golleriyle yıldızlaşan Novak; Kadıköy'de de ağları sarstı.

Çekyalı sol bek Fenerbahçe'ye karşı 3. golünü kaydetti.

MAÇTAN NOTLAR:

6. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ekuban'ın rakip yarı sahanın ortasından savunmanın arkasına gönderdiği pasında topla buluşan Sörloth'un ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı vuruşta Serdar Aziz'e çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

24. dakikada Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü. Yedek kulübesinde yer alan Emre, oyunun durduğu esnada Trabzonsporlu futbolcu Sörloth ile girdiği diyaloğun ardından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır'a itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

42. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sol kanattan son çizgiye inen Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında Deniz Türüç, penaltı noktası civarında yaptığı voleyle topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

53. dakikada Trabzonspor ikinci gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Sörloth'un pasında topla buluşan Ekuban, sol çaprazdan ceza sahasına girerken meşin yuvarlağı tekrar bu oyuncuya aktardı. Sörloth'un penaltı noktasının gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

55. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

83. dakikada konuk takım tekrar öne geçti. Ani gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Ekuban, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Sörloth'a aktardı. Bu oyuncunun boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

90. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta rakip oyuncuya çarpan meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır son anda tokatlayarak kornere gönderdi.

90 4. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye, kendi yarı sahasında Luiz Gustavo'dan kaptığı topla takımını ani atağa çıkardı. Pereira'nın pasında topla buluşan Ndiaye'nin sağdan ortasında Novak'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlara gitti: 1-3.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Trabzonspor, kupada adını finale yazdırdı.



İLK 11'LER



FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Vedat Muriç

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

MAÇTAN ÖNCE NOTLAR

Sezonun en kritik sınavında Can Bartu Tesisleri'nden Ülker Stadı'na kadar takım otobüsünü sarı-lacivertli bir kafile uğurladı. Tedbirlere uyarak oluşturulan konvoy ile maç öncesi moral aşılandı

2019-20 sezonun en kritik maçlarından birine çıkan Fenerbahçe'yi taraftarı yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli takımın koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynadığı kupa rövanşına taraftarı uğurladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden Ülker Stadı'na gelen takımı; taraftarlar tesislerin kapısında karşıladı. Meşaleler ve alkışlarla takım çıkış yaptı.

Ardından belli bir grup; kulübün de izni ve kurallar uyulmak kaydıyla takım otobüsünün peşinden gitti. Seyircisiz maça karşın taraftar desteğinin hissettirilmesi amaçlandı.

Tüm taraftar grupları belli sayıda kişiyi seçerek ve sosyal mesafe kurallarını gözeterek böyle bir organizasyona imza attı. Ayrıca stada da özel bir pankart asıldı.

Okul Açık tribünün olduğu bölüme kocaman bir "Şerefinle Tarihinle En Büyüksün Fenerbahçe" pankırtı taraftarlar tarafından konuldu.

Öte yandan karton taraftar uygulamasında ciddi bir ilerleme gösteren Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında da sayının arttığı bildirildi.

10 bini aşan karton taraftar uygulamasıyla Maraton ve Migros tribünlerinin alt kısımları tamamen kapandı. Fenerium alt tribününde de ciddi bir kısmın kapandığı görüldü.

Zajc-Tolga hamlesi

Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor maçına farklı bir orta saha kurgusu çıktı. Eksiklerin dönmesiyle de ideale yakın bir 11 yakalayan Fenerbahçe'de; orta sahada Tolga Ciğerci ve Miha Zajc formayı aldı.

Luiz Gustavo'nun yanında bu ikili oynadı, Emre Belözoğlu yine yedek olarak başladı. Ayrıca Hasan Ali Kaldırım sol beke dönerken; Vedat Muriç de yeniden forvette şans buldu.

Maç günü idman

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi sabah saatlerinde sürpriz bir idman gerçekleşti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'den takım halinde aktivasyon idmanı yapıldı.

Topla yapılan ve hafif tempoda olan bu çalışmayla rutin program uygulandı. Takım son olarak cumartesi izin yapmış; pazar yenileme çalışması, pazartesi de taktik antrenman yapmıştı.

Takımın fizik durumunun kontrolü için dün sabah saatlerinde de aktivasyon programı hazırlandı.

Gustavo'dan direktifler

Trabzonspor'a karşı kritik bir maça çıkan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo hırsıyla dikkat çekti. Maç öncesi ısınmada takım arkadaşlarını tek başına motive etmeye çalışan Brezilyalı, sık sık uyarılar yaptı.

Yüksek sesle takım arkadaşlarına İngilizce olarak, 'Hadi daha canlı', 'Daha hareketli' ve 'Hızlı ol' diye bağıran Gustavo; alkışlarla da motivasyonu üst düzeyde tutmaya çalıştı.

Muslera mesajı

Fenerbahçe'de teknik direktör Tahir Karapınar; Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ve Andone'ye geçmiş olsun mesajlarını iletti. Karapınar; Ç.Rizespor maçında bacağı kırılan ve ameliyat olan Muslera'ya özel bir parantez açarak, "Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir maç sağlıktan önemli değil. Çok özel oyuncularını kaybettiler" dedi.

'3 hafta sürer'

Sarı-lacivertlilerde apandist ameliyatı olan ve talihsiz bir durum yaşayan Max Kruse ilk açıklamalarını sosyal medya üzerinden yaptı.

Instagram hesabından konuşan Kruse; sahalara dönüş tarihinin 3 hafta sonra olabileceğini belirtti.

Alman yıldız, "Artık eve çıktım. Bir gece hastanede kaldıktan sonra evime gelmek sevindirdi. Herkese mesajları için teşekkürler. Kısa sürede dönmeye çalışacağım. Sanırım 2 hafta sonra koşulara başlayabileceğim. 3 hafta sonra da sahalara dönebilirim diye düşünüyorum ama tam zamanını bilemiyorum. Şu anda iyiyim evde dinleneceğim" dedi.

Stat çevresinde kontrol

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynatılan futbol maçları sebebiyle önlemler sıkı tutuldu. Özellikle stat çevresinde taraftarların toplanıp kalabalıklar oluşturmamaları için polisler ekstra mesai yaptı.

Stada yakın parklar, sokaklar, caddeler ve kafelerin önünde kalabalıkların birikmesine izin verilmesi. Polis, bekçi ve zabıtalar eş zamanlı çalıştı.

Herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Kadıköy'de sıkı önlemler

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında koronavirüs önlemleri gevşetilmedi. Stada giren herkes tek tek ateş ölçümünden geçti. Stadın her katında, koridorlarda ve saha içerisinde hijyen noktaları yer aldı.

Dezenfekte işlemleri özellikle sabah saatlerinde yapıldı. Takımlar stada girerken; tek tek ateş ölçümlerinden geçti. İki takım farklı noktalardan sahaya girdi.