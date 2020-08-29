Ahmet Ağaoğlu: O gün alma diyenler bugün satma diyorlar!

‘Yerden yere vurdular’

Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası’na konuşan Ağaoğlu, “Sörloth’un Trabzonspor’a gelmemesi için, sözleşme imzalamaması için çaba sarf edenler vardı. ‘İngiltere’de bir gol atmış bir oyuncuyu nasıl alırsınız’ diye bizi beceriksizlikle suçlayıp yerden yere vurdular. Bilinçsiz eleştirilerden bazı insanların uzak kalması lazım. O gün alma diyenler, bugün satma diyor. Ne size sorarak aldık ne de size sorarak satarız” yorumunu yaptı.

‘En ısrarcı Leipzig’

Sörloth için en ısrarcı kulübün Leipzig olduğunu dile getiren Ağaoğlu, “Transfer limitinden ve UEFA’nın FFP’sinden dolayı sınırlı bütçeyle hareket etmek durumundayız. Bizim 85,5 milyon euro değerindeki kadroya ödediğimiz maaş, geçtiğimiz yıl 16,5 milyon euro. 70 milyon euroya yakın oyuncu maaşı olan kulüplerimiz var. Onların muhasebesi bizi ilgilendirmez. Onların muhasebesini konuşmak iş ahlakına da spor ahlakına da uymaz” dedi.

Tatlı’ya güvenoyu

MHK’nın yeni yönetimini de değerlendiren Ahmet Ağaoğlu, “Şahıs olarak Serdar Tatlı’yı tanırım, hakemliğini bilirim. Kendi doğrusu olan bir hakemdi” yorumunu yaptı. Ağaoğlu, “4 MHK gidiyor geliyor ama hakemler aynı hakemler. En azından Tatlı’nın hakemlik yaparken hatalı bir kararı varsa hakem hatası olduğunu bilen bir insanım” dedi.

VAR görmedi mi?

VAR uygulamalarını başarılı bulmadığını söyleyen Ahmet Ağaoğlu, “Hakemin görmediğini göreceksin, çağıracaksın. Mesela Başakşehir maçında Nwakaeme’yi çekip aşağıya indirdi görmedin mi kardeşim... Fırat görmedi, yardımcı, 4. de görmedi.. VAR görmedi mi?” sorularını sordu. Ağaoğlu, VAR diyaloglarının muhataplarıyla paylaşılabileceğine değindi.

Newton tercihi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Newton’un takıma adapte olduğu ve oyuncuları tanıdığı için teknik direktör olarak tercih ettiklerini söyledi. Ağaoğlu, “Kadromuzun büyük bölümünü muhafaza ettik. Bu oyuncularla 5-6 ay zaman geçiren, çalıştıran bir hocayla devam ediyoruz. Newton tercihindeki en önemli kriter buydu” diye konuştu.

‘Kupa göstergeydi’

Bordo-mavili kulübün başkanı şöyle devam etti: “Eddie Newton, deneyimi, birikimi fazla olan bir hoca. Çeşitli nedenlerden dolayı İngiltere’de bu şansı yakalayamamış. Kupa finali maçı da önemli göstergeydi. O maçı da başarılı bir şekilde yönetti. Kolay kolay her hocaya da nasip olmaz; iki maç, iki galibiyet ve bir kupa.”

Borç 107 milyon euro

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayı da hatırlatan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Bütün borçlarımız konsorsiyuma, onun dışında Allah’ın kuluna borcumuz yok. Yani Bankalar Birliği, yeniden yapılanma dediğimiz sisteme şu an itibarıyla borcumuz 107 milyon euro civarında, 1 milyar Türk lirasının altında” diye konuştu.

‘Futbolu sevmiyorum ki’

Ağaoğlu şöyle devam etti: “Ekonomik olarak kulübe zarar verdiğimizi söyleyen insanların Gavur Dağı’ndaki suyla abdest alması lazım. Özveriyle kulübe hizmet etmeye çalışan yöneticilere haksızlık yapılmamalı. Ben futbolu sevmiyorum ki... Bana ne futboldan... Tamam oynadığımız oyunun adı futbol ama sevdanın adı Trabzonspor.”

Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor