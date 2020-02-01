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HaberlerTrabzonspor Haberleri Ahmet Ağaoğlu: "Verilmesi gereken bir ders vardı"
01.02.2020 - 22:46 |

Ahmet Ağaoğlu: "Verilmesi gereken bir ders vardı"

Süper Lig'de Trabzonspor evinde Fenerbahçe 2-1 mağlup ederken bordo-mavili başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu: "Verilmesi gereken bir ders vardı"

Süper Lig'de Trabzonspor evinde Fenerbahçe 2-1 mağlup ederken bordo-mavili başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

"O dersi sahada verdiğimizi düşünüyorum"
"Verilmesi gereken bir ders vardı. Bunu lig özelinde konuşuyorum. O dersi sahada verdiğimizi düşünüyorum. Devlet yardımı diyorlar, bize Allah yardım ediyor. Devlet yardımıyla olacak şeyler değil bunlar. herkes söylediklerine dikkat etmeli. Mücadeleyi sahada verelim, bunu dışarı taşımak istiyorlar ama biz sahada savaşıyoruz." 

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Ahmet Ağaoğlu: Verilmesi gereken bir ders vardı

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