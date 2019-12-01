Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması!

Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu

"Sahada agresyon vardı"

"Bana göre şey bir hatası yoktu hakemin. Biraz da tansiyon yüksekti. Her iki takımın da kazanmaya ihtiyacı vardı. Sahada agresyon vardı. Hakemin iyi yönettiğini tahmin ediyorum."

"6 milyon euroyu neden şimdi vereyim?"

Kiralık oynayan Sörloth'un bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya Ağaoğlu, "Geçmiş gelecek diye bir şey yok, Sörloth şu an 2 yıllığına Crystal Palace'tan kiraladığımız bir oyuncu. Ben 2 sene sonra vereceğim 6 milyon euroyu neden şimdi vereyim? Parayı faize koysanız 2 sene sonra 8-9 milyon euro edecek parayı bugünden vermenin anlamı yok ki." cevabını verdi.

"Neden geldi?" dendi"

"Belirli bir maça ulaştığında zorunlu olarak Trabzonspor bonservisini alacak. Ulaşamazsa yine opsiyon bende. 1.5 senede oynanacak çok maç var. Geldiği zaman "neden geldi?" dendi Sörloth 15 maç oynayınca hemen bonservis deniyor. Bu şekilde çalışmıyor yönetimler. Yönetimler belirli şartlar yerine geldiği zaman anlaşma yapıyorlar, performansa göre mukavele uzatılıyor veya başka bir oyuncu alınıyor. Önümüzde 1.5 yıl varken Sörloth'un bonservisi şu an sorulmamalı. Diyolar ki Sörloth için şimdiden masaya oturup 6 milyon euroyu 4 yapın. Bu performansla Sörloth için pazarlığa oturursanız masada 15'lik olursunuz."