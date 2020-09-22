Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth değerlendirmesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un Leipzig'e transferini değerlendirdi.

İşte Ağaoğlu'nun TRT Spor'a yaptığı açıklamalar: "Crystal Palace'tan çok baskı gördük. 17 milyon euroluk bir teklif geldiği zaman 'Verelim' dediler. Önümüzdeki sezona kaldığı zaman bu işten her iki kulüp zararlı çıkacak şeklindeydi. 17 milyon euro realist bir rakam değildi. Ciddi şekilde direnç gösterdik. Ciddi şekilde Tottenham, Lyon ve Leipzig ilgilendi. Oyuncu baştan beri Bundesliga'da oynamak istediğini, Leipzig'in kendisi için doğru bir platform olacağı konusunda ısrarcıydı. Neden bu oyuncunun bonservisini alamıyorsunuz diyorlardı. Şartlara bağlıydı, sözleşme bu şekildeydi. Oyuncunun 9 milyon euro buy-out maddesi vardı. Oyuncu, 9 milyon euro getirdiği takdirde herhangi bir kulübe kendi inisiyatifi doğrultusunda gidecekti.

"375 bin euroluk yatırım, 11 milyon euroya döndü"

Trabzonspor, Sörloth transferinde bu ülke futboluna örnek teşkil edecek işler yapmıştır. 375 bin euroluk bir yatırım, 1 sene sonra 11 milyon euro'ya döndü."